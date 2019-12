DIGITAL PREMIERE La commercializzazione vera e propria dista ancora qualche mese almeno (estate 2020?), le sembianze e le caratteristiche di nuova Mercedes GLA - dopo voci, indiscrezioni, teaser, foto spia - sono invece finalmente a pochi metri dal traguardo. Domani mercoledì 11 dicembre 2019, ore 14: ecco le coordinate della world premiere della seconda generazione del Suv compatto entry level della gamma a guida alta della Stella. Per la prima volta in assoluto, una presentazione in edizione esclusivamente digitale: lo streaming video della cerimonia è in onda sul portale Mercedes me media. Clicca qui per sintonizzarti col canale, e assaporare l'emozione dell'unveiling in diretta web.

ESAME DI MATURITÀ Tutti in smania di conoscere Mercedes GLA 2020, d'altra parte la curiosità è legittima. Il più piccino dei crossover di Stoccarda manterrà lo stesso ingombro longitudinale, mentre crescerà sensibilmente in senso verticale: +10 cm di altezza, a tutto vantaggio sia dell'abitabilità interna, sia dell'immagine esterna da Suv fatto e finito. Piattaforma nuova Classe A, stessi motori diesel e turbo benzina, compresi (di successiva introduzione) la variante ibrida plug-in e le immancabili AMG. Più moderna rispetto a "vecchia" GLA anche la vita a bordo: sistema di infotainment MBUX, ma non soltanto quello. Ancora un po' di pazienza, e potremo escludere il condizionale da ogni affermazione.