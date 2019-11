Autore:

Claudio Todeschini

CON IL BRUTTO E IL CATTIVO TEMPO Neppure la pioggia ferma i test degli ingegneri Mercedes al Nürburgring, dove i nostri fotografi hanno pizzicato una versione pesantemente camuffata della nuova Mercedes GLA AMG45, il piccolo SUV della casa di Stoccarda atteso per l’inizio del nuovo anno. Come sempre le versioni più sportive dovrebbero arrivare poco dopo.

ANCORA PIÙ SPORTIVA Se le camuffature della carrozzeria sono sostanzialmente identiche rispetto alla versione meno potente GLA35 intercettata lo scorso agosto, l’esemplare impegnato ieri nei test montava cerchi diversi, più sportivi, sotto cui sono ben visibili le pinze dei freni rosse (con la scritta Brembo coperta da una striscia di nastro adesivo). Differente anche la calandra anteriore, ma soprattutto più grandi e sportive le prese d’aria laterali, di cui si intravede la forma sotto i fori del rivestimento. Quattro i terminali di scarico, il doppio di quelli visti ad agosto.

MEGA DISPLAY IN ARRIVO Profondamente rivisti gli interni, che riprendono quanto già visto sul MY2020 della Classe A, a cominciare dalla lunga cornice che accoglie al suo interno i due display di cruscotto e infotainment. Anche il resto della plancia e dei comandi sono gli stessi della berlina media. L’abitacolo è caratterizzato da una serie di elementi sportivi, a cominciare dal volante in alcantara e schiacciato nella parte bassa, dai sedili in pelle e alcantara con cuciture rosse a contrasto e poggiatesta integrati. Caratteristiche le cinture di sicurezza di colore rosso.

I MOTORI Per quanto riguarda i motori, al momento non possiamo che confermare quanto già detto ad agosto, ossia che la GLA monterà lo stesso due litri a 4 cilindri della Classe A e della CLA. La 45 standard avrà il propulsore da 306CV, mentre la versione AMG dovrebbe montare la variante pompata da 387 CV, resi disponibili dal Powerpack presentato anche per gli altri due modelli. Resta da capire se mai arriverà sulla GLA AMG45 la variante S da 421 CV. Staremo a vedere.