Autore:

Lorenzo Centenari

SUV A PASSEGGIO La prima uscita in società, sebbene ancora sotto mentite spoglie, risale a circa un mese fa, sempre a Stoccarda (e dove, sennò). Ora nuova Mercedes GLA torna a mettere il naso fuori di fabbrica: è lei è lei, confrontate le foto spia odierne con quelle del rullino di giugno. Purtroppo l'esemplare è ancora molto abbottonato: nemmeno a questo giro si straccia di dosso il camouflage, se non altro tuttavia apprendiamo come lo sviluppo di GLA 2020 sia allo stadio ormai definitivo.

GLA 2 - IL RITORNO Messa in ombra da Mercedes GLB, un altro Suv compatto dallo stile e la missione ben differenziati, il modello al quale spetta la paternità della gamma di crossover taglia S della Stella è deciso a riprendersi la scena. Lo farà nel corso del 2020, distanziandosi da GLB anche come data di debutto, che avverrà quindi successivamente. La seconda generazione non si allontana in realtà dall'auto in vendita tutt'oggi: almeno basandoci sugli scatti a nostra disposizione, almeno per quanto riguarda l'aspetto esterno. Già, perché il cambiamento ci sarà, ma non si vede.

ANCHE ALLA SPINA In ordine sparso: nuova GLA sarà anche ibrida plug-in, accomoderà il suo driver su un sedile leggermente più rialzato rispetto al passato, inoltre libererà spazio sulla plancia per montare l'MBUX, il pacchetto di infotainment e navigazione a comandi tattili e soprattutto vocali ("Hey, Mercedes!") che è un prodotto dentro il prodotto. Trazione integrale 4MATIC ed elaborazione AMG non sono invece una sorpresa: Suv compatto, ma giovanile e audace. Ora aspettiamo con pazienza. Che almeno, trovi il coraggio di spogliarsi.