MAYBACH ÜBER ALLES Come acquistare quarti nobiliari quando già siedi sul trono. Se Classe S è la regina, Classe S Maybach è l'imperatrice. La settima generazione di ammiraglia della Stella ha condiviso i suoi segreti già in ottobre, ora tocca alla variante super lusso, un mix di innovazione e tradizione che - promettono gli ambasciatori - metterà invidia a molti yacht che ormeggiano nei porti della Costa Azzurra. Appuntamento in streaming video con nuova Mercedes-Maybach Classe S proprio qui, su questa pagina, oggi giovedì 19 novembre alle ore 14.00 in punto.



CINQUE STELLE SUPERIOR Più lunga di 18 cm rispetto a Classe S d'ordinanza, la versione Maybach dedica una cura maniacale soprattutto ai passeggeri posteriori, per i quali crescono sia spazio, sia funzioni comfort. Poltrone executive di serie e ''chauffeur package'': la seconda fila si trasforma a piacimento in un ufficio mobile, oppure in una rilassante camera d'albergo a cinque stelle. Sopraffine vernici bicolori e inserti in legno pregiato sono solo alcuni dei dettagli che distinguono la Classe S più esclusiva della flotta. I motori V8 e V12, la trazione posteriore o integrale, il cambio automatico a 9 rapporti: segui con noi la diretta per scoprire tutto su S Maybach, l'anti-Rolls alla tedesca.