UNA PICCOLA JEEP NEL 2022 Insieme a Ram, Jeep è il marchio del Gruppo FCA che in America sta ottenendo molto successo nella nicchia dei fuoristrada. Le vendite, dalla Renegade alla Grand Cherokee, vanno bene e l’arrivo della Gladiator oltre a quello imminente della Grand Wagoneer, darà ulteriore linfa alle casse di casa. Su questo slancio, Jeep vuole ampliare la sua gamma e lo farà quasi certamente verso il basso. Infatti, secondo le parole di Marco Pigozzi, capo del marketing Jeep, per il 2022 è previsto l’arrivo di un nuovo veicolo ultracompatto, quasi utilitario, che sarà inserito al di sotto della Renegade, e potrebbe collocarsi nella stessa fascia della Suzuki Gimny (3,65 metri di lunghezza). Questa inedita proposta, però, potrebbe essere dedicata al solo mercato europeo, viste le dimensioni (non propriamente “americane”) e soprattutto, le motorizzazioni.

POTREBBE ESSERE ELETTRIFICATA Infatti, potrebbe sfruttare anche una soluzione elettrica, derivata dall’accordo con il Gruppo francese PSA, che già oggi vanta una piattaforma modulare, la CMP per modelli benzina, diesel e 100% EV. “L'auto potrà essere utilizzata come una vera jeep, ma è stata progettata per essere usata ogni giorno", ribadisce Pigozzi. Il quale ha “spoilerato” qualche altra informazione, per esempio che sarà un po’ più lunga della Suzuki Jimny, ma più corta della nuova Nissan Juke (4,14 metri). Se la nuova piccolina a stelle e strisce non sarà completamente elettrica, è possibile che arrivi una motorizzazione ibrida, visto che la piattaforma modulare CMP è già usata su altre vetture elettrificate del neonato Gruppo PSA-FCA come la Peugeot 208, la Opel Corsa e la DS3 Crossback.

PROGETTO GREEN MOLTO AMBIZIOSO Questo conferma la teoria che la nuova “Jeeppina” arriverà solo sul Vecchio Continente. Il fatto che Jeep voglia un modello più piccolo, potenzialmente 100% elettrico, non sorprende date le intenzioni dichiarate sui piani di elettrificare tutti i suoi SUV come parte di un piano per espandere il brand in tutto il mondo. In breve, vuole diventare "il marchio SUV più verde del mondo". L'introduzione di un elettrificato concorrente di Suzuki Jimny e Nissan Juke è sicuramente una mossa strategica molto furba in proiezione futura.