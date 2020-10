COMING SOON La data da segnarsi a calendario è il 6 novembre. Per quel giorno, Ford EcoSport Active non avrà più alcun segreto, e con ogni probabilità, sarà pure già ordinabile. Perché un nuovo allestimento? Semplice, perché - secondo chi EcoSport la costruisce - avrà successo. Ford ha venduto oltre 55.000 unità di Fiesta Active - la prima delle versioni Active ad essere stata introdotta nel 2018. Circa una Focus su cinque, tra quelle vendute nella prima metà del 2020, è un modello Active. Senza contare che l'Ovale ha di recente ampliato la gamma Active anche all’ambito dei veicoli commerciali, includendo le versioni Active di Tourneo Custom, Transit Connect e Tourneo Connect. In pratica, mancava solo lui.

RUMORS L'aspetto e le caratteristiche di nuova EcoSport Active sono ancora avvolte dal mistero. Ford stuzzica l'appetito con un teaser che oltre al logo Active mostra un passaruota in plastica, tipico di un modello all terrain. Probabile che anche il frontale e il retrotreno, così come i bordi inferiori delle fiancate, ricevano specifiche protezioni supplementari. Se anche le proprietà dinamiche di Fiesta e Focus Active verranno riproposte sul SUV compatto, EcoSport Active (che al pari delle due berline, costerà 1.500 euro in più a parità di motorizzazione diesel o benzina) sarà pure equipaggiato di sospensioni tarate su misura e nuove componenti dello sterzo, elementi che abbinati al differenziale a slittamento limitato sono volti a migliorare ulteriormente la trazione sui fondi sconnessi. Maggiore altezza da terra? Non è escluso, anche se la versione standard già dista dal suolo 19 cm, e non è poco.

ALL'AVVENTURA “I clienti sostengono di amare il modo in cui lo stile audace, gli interni pratici e la versatilità di EcoSport - afferma Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service di Ford Europe - si adattano alle loro vite frenetiche, quindi siamo entusiasti di migliorare il nostro SUV compatto con una versione Active che offrirà loro ancora più di queste qualità. EcoSport Active un'auto dalle capacità extra e uno stile dinamico per clienti che vogliono portare le loro avventure all’aria aperta a un livello superiore”. Stay tuned.