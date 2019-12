QUANDO ARRIVA "La Dolce Vita in un'auto elettrica", l'ha definita Olivier Francois, capo del maketing FCA. E se anche la nuova Fiat 500e non verrà immersa nella fontana di Trevi come Anita Ekberg (acqua ed elettricità non vanno molto d'accordo, dopotutto), di certo sarà una delle star al prossimo salone di Ginevra 2020.

COME CAMBIA Nelle nuove foto spia che pubblichiamo, scattate in Germania, la Fiat 500 EV si presenta ancora pesantemente camuffata. Rispetto alle versioni a motore termico, i fascioni frontale e posteriore sembrano modificati e la presa di ricarica appare alloggiata là dove troveremmo il tappo del serbatoio delle normali 500 con motore a benzina TwinAir da 0,9 litri e Fire da 1,2 litri.

QUANTE NE FARANNO L'arrivo sul mercato della Fiat 500 elettrica 2020 è previsto per la seconda metà del 2020: la produzione dovrebbe raggiungere le 80.000 unità l'anno nello stabilimento di Mirafiori, mentre dal 2021 potrebbe venire prodotta anche in Michigan, USA, dove FCA ha annunciato un investimento di 5,4 miliardi di dollari nell'impianto per la produzione di veicoli elettrici.

PIÙ COSTOSA DELL'ATTUALE Destinata ad affrontare rivali come Honda e, oltre alla prossima Mini Electric, nuova 500 elettrica punta a diventare un prodotto premium: "Totalmente rinnovata, totalmente elettrica", ha dichiarato Francois, "una specie di Tesla per la città". A prezzi, ca va sans dire, ben più alti delle 500 tradizionali. In un secondo momento, potrebbe venire proposta anche in una pepata versione Abarth. Ciò non vuol dire che le 500 con motore a scoppio cesseranno di esistere: versioni a benzina continueranno a essere prodotte e vendute in parallelo a 500e.

COSA C'È SOTTO Lo stile dell'auto rispecchierà l'ambizione di rivolgersi a una fascia di mercato più elevata, pur mantenendo le misure e i tratti distintivi tipici della 500. Il muletto nelle foto spia condivide gli stessi proiettori e le linee caratteristiche del modello attuale. Alla base del progetto c'è la nuova architettura FCA sviluppata apposta per i veicoli elettrici: non si sa quanto avrà in comune con il concept Fiat Centoventi mostrato al Salone di Ginevra 2019, se così fosse tuttavia potrebbe ereditare anche le caratteristiche di autonomia, che nel caso della Centoventi vanno da 100 a 480 km di autonomia.