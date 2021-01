UNA FAMIGLIA TUTTA NUOVA Non si ferma l’onda del successo di Fiat 500 e dopo l’arrivo della Nuova 500 (insieme alla rinnovata gamma di Tipo e Panda) la Casa del Lingotto fa esordire in questo 2021 la gamma completamente rinnovata della sua iconica automobile. Nuova negli allestimenti, nei colori e negli interni, la famiglia di 500, 500X e 500L si rilancia sul mercato forte di queste novità. Scopriamole insieme.

CINQUE INEDITI ALLESTIMENTI La famiglia 500 è proposta in cinque varianti declinate sui tre modelli, ciascuno con peculiarità estetiche specifiche. Si parte dalla versione “Cult” che coniuga stile con economia ed è la porta di accesso alla gamma. Si prosegue con l’allestimento “Connect”, rivolto agli amanti della connettività e dell’infotainment. Si passa all’allestimento “Dolcevita”, esclusivo della 500 con dettagli ispirati agli Anni Cinquanta. Si chiude con le versioni “Cross”, interpretazione “avventurosa” della gamma e “Sport” pensata per un pubblico più dinamico.

ALLESTIMENTO CULT La gamma colori si arricchisce con una nuova tinta “Arancio Sicilia”, abbinata ai tessuti dei sedili blu con monogramma FIAT stampato sulla seduta centrale. Troviamo anche una plancia dedicata in tonalità blu.

ALLESTIMENTO CONNECT La versione Connect ha di serie il sistema infotainment Uconnect da 7” con radio DAB e Apple CarPlay e Android Auto. Su tutti e tre i modelli, ci sono inediti rivestimenti dei sedili, abbinati alla finitura della plancia color Argento Opaco. Tuttavia, 500, 500X e 500L sono equipaggiate con accessori dedicati a ognuna. Sulla 500 si aggiungono il cruise control, il volante sportivo multifunzione, i cerchi in lega da 15” e i fendinebbia. Su 500X ci sono sedili rivestiti in tessuto nero, volante in techno pelle, cerchi in lega sono da 17”, vetri oscurati, luci diurne a LED, sensori di parcheggio e sensori luci e pioggia. La 500L Connect, infine, offre copri cerchi neri da 16” e specchi laterali in tinta con la carrozzeria.

ALLESTIMENTO DOLCEVITA La 500 Dolcevita regala quel tocco di glamour grazie ai contenuti della Connect, a cui si aggiungono esternamente i dettagli cromati, il tetto in vetro, i sensori di parcheggio e i cerchi in lega da 15” mentre la livrea è bicolore (su richiesta), Bianco Gelato/Grigio Lunare, impreziosita dal badge Dolcevita.

ALLESTIMENTO CROSS Sulla 500X, nell’allestimento Cross esordiscono nuovi sedili con fascia centrale con un disegno in stile camouflage, e inserti in sintetico. Di serie è equipaggiata con cerchi in lega da 18”, barre sul tetto e climatizzatore automatico. Anche la 500L veste l’abito avventuroso e sostanzialmente ricalca la dotazione della sorella X. Troviamo, quindi, i fendinebbia, i sensori di parcheggio posteriori, i sensori luci e pioggia e il climatizzatore automatico, però, i cerchi in lega leggera misurano 16’’. Anche sulla 500L sono disponibili gli interni con motivo camouflage o, a richiesta, i sedili in pelle nera.

ALLESTIMENTO SPORT Questa soluzione contraddistingue la 500 top di gamma per i suoi dettagli sportivi, esaltati dalla nuova livrea grigia opaca, disponibile su richiesta, e dal badge Sport dedicato. Sulla più pepata delle 500 troviamo di serie cerchi in lega da 16”, nuovi sedili, climatizzatore automatico, plancia in colore Titanio, display TFT da 7” e fendinebbia. La 500L Sport è equipaggiata con cerchi in lega da 17”, sistema di frenata automatica di emergenza, specchietto fotosensibile, interni in tessuto tecnico nero, vetri oscurati e luci ambiente. La 500X calza cerchi in lega da 18” in nero brunito, o cerchi da 19” a richiesta e una colorazione specifica grigia opaca.

CI SONO NUMEROSI PACCHETTI OPTIONAL La famiglia 500 può essere ulteriormente arricchita attraverso specifici pacchetti di accessori per confezionare su misura il modello preferito. Tra questi spiccano:

Pack Magic Eye , per 500 Connect e Cross, con sensori e telecamera di parcheggio a cui si aggiungono il Pack NAVI e il Pack ADAS con Blind Spot Detection e cruise control adattivo.

Pack Comfort , disponibile su Cult, Cross e Sport, con climatizzatore automatico e sedili regolabili, Pack Visibility con fari allo Xeno , specchietti fotosensibili, sensori luci e pioggia.

Pack Style disponibile sull’allestimento Connect, che prevede dettagli cromati, vetri oscurati con Pack full LED.

LA GAMMA MOTORI La 500 2021 è equipaggiata con i motori mild-hybrid da 70 CV e 1.2 69 CV, entrambi omologati Euro 6D-Final. La 500X monta due propulsori a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV, che beneficiano dei nuovi incentivi statali con 1.500 euro in caso di rottamazione. La 500L è disponibile con i propulsori Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV, che rientra anch’essa nei nuovi incentivi statali. Il listino non è ancora disponibile, ma bisogna pazientare davvero pochi giorni conoscerlo. Restate connessi, appena comunicato vi diremo quanto costano tutti i nuovi modelli della 500 2021.