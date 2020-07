ECCOLA, TRAVESTITA Muso e coda definitivi, o presunti tali, erano già trapelati online, come vi avevamo anticipato. Ora ecco le foto spia della BMW Serie 2 Coupé di nuova generazione. La camuffatura pressoché completa impedisce di coglierne tutte le particolarità, ma già qualcosa si intravvede...

IL MISTERO DELLA GRIGLIA Avvistata in un centro logistico vicino a Monaco di Baviera, in Germania, la nuova Serie 2 Coupé è pesantemente mascherato, ma sembra confermare quanto già avevamo visto in precedenza. Pare scongiurata la presenza della griglia anteriore ipertrofica delle nuove BMW Serie 4 Coupé e Cabrio e tutto il design dell'auto sembra più un'evoluzione in punta di matita della generazione precedente piuttosto che un tripudio di sorprendenti novità.

DETTAGLI CHE CONTANO Meno male, perché la vecchia Serie 2 Coupé aveva già un design riuscito e ben vengano le nuove maniglie a filo della carrozzeria, così come le fiancate apparentemente più tornite, a sottolineare i brancardi per un look più sportivo. Il doppio sistema di scarico e il piccolo spoiler posteriore sono altri elementi che si collegano a quanto già visto nelle foto sfuggite in Rete, mentre poco si può dire in merito ai fanali: totalmente nascosti.

CHE COSA C'È SOTTO E nonostante il nome, sembra che la BMW Serie 2 Coupé abbia ben poco da spartire con la BMW Serie 2 Gran Coupé che abbiamo provato di recente. La Gran Coupé nasce infatti sulla piattaforma SAAR con motore trasversale e trazione anteriore, mentre la Coupé di cui parliamo qui dovrebbe continuare con la trazione posteriore - o al più integrale xDrive - consentita dalla piattaforma CLAR, condivisa con le nuove Serie 3 e Serie 4.



IPOTESI SUL MOTORE Mistero fitto sulle motorizzazioni, ma un candidato probabile a finire sotto il cofano della nuova compatta a trazione posteriore è il quattro cilindri turbo da 2,0 litri e 255 CV. Non è da escludere l'arrivo, forse in un secondo monmento rispetto al debutto, un motore a sei cilindri da 3,0 litri biturbo da oltre 420 CV. Ne sapremo di più a ridosso del lancio, che dovrebbe avvenire nel corso del 2021.