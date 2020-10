SPECIAL EDITION FROM NEW YORK A poche settimane dalla sua anteprima mondiale, e dalla presentazione alla stampa italiana della Serie 4 Coupé, BMW presenta un'edizione molto speciale della nuova M4 Competition Coupé. Creata in collaborazione con il marchio di lifestyle newyorkese Kith, la BMW M4 Competition x KITH è una versione in edizione limitata a sole 150 unità e presenta dettagli esclusivi di design per carrozzeria e abitacolo. Per l’occasione BMW ha raccolto i più recenti dettami della moda giovanile e ha dato seguito alla sua partnership con l'artista contemporaneo FUTURA 2000. Per il fondatore del brand Kith e appassionato di BMW Ronnie Fieg, la collaborazione chiude il cerchio di un viaggio emozionante. ''Tenere d'occhio gli ultimi sviluppi dello streetstyle fa parte del nostro approccio all'evoluzione del marchio BMW'', spiega Jens Thiemer, Senior Vice President Customer and Brand BMW. “Con le sue idee, Ronnie Fieg è una delle menti eccezionali nel mondo della moda, dello stile di vita e del lusso''.

COLORAZIONI E PARTI SPECIALI La BMW M4 di Ronnie Fieg è in tonalità Cinnabar Red originariamente utilizzata per la M3 E30. Questa verniciatura non è più disponibile in gamma, tuttavia è stata selezionata per questa speciale M4 per enfatizzare la connessione tra le due auto. Naturalmente è disponibile anche in altre colorazioni come quella nera opaca Frozen Black (nelle immagini), oppure Frozen Dark Silver e Frozen Brilliant White in omaggio ai tre colori più popolari della BMW M3 E30. Numerosi i dettagli estetici per la personalizzazione, come il logo Kith sul cofano, sui poggiatesta e sulla console centrale. Ma anche i rivestimenti in pelle sono di qualità superiore e altri dettagli come il logo BMW sul volante sono stati sostituiti con il marchio lifestyle della casa newyorkese. La fusione dei loghi è un segno distintivo delle numerose partnership che Kith ha stretto con altre aziende di fama mondiale. Ma questa è la prima volta che BMW modifica il suo badge per un partner. Uno dei principali punti salienti dei modelli in edizione speciale è il design del tetto in fibra di carbonio. Per questo extra opzionale, la scritta Kith grigia con strisce BMW M è intessuta sulla superficie del tetto. I freni con pinze rosse con il logo M sono di serie. Questi sono chiaramente visibili attraverso i doppi raggi dei cerchi forgiati bicolore con quelli anteriori da 19” e quelli posteriori da 20”.

STESSA MECCANICA DELA M4 COMPETITION DI SERIE Il modello in edizione speciale ha lo stesso schema tecnico della BMW M4 Competition originale. Il nuovo motore a sei cilindri in linea sfrutta tutto il potenziale dell'ultima versione della tecnologia M TwinPower Turbo per assicurare sotto al piede destro la spinta di 510 CV, mentre la coppia raggiunge i 650 Nm. La trasmissione M Steptronic a otto velocità è di serie. Per scattare da 0 a 100 km/h occorrono solo 3,9 secondi. Oltre alla classica trazione posteriore, la BMW M4 Competition x KITH è disponibile, come la versione originale, con la trazione integrale M xDrive in optional.



TANTI OPTIONAL A DISPOSIZIONE Oltre all'equipaggiamento di serie della BMW M4 Competition, il modello in edizione speciale può anche essere ordinato con un’ampia scelta di altri accessori. Per esempio, ci sono i freni carboceramici, le ruote forgiate M e i sedili avvolgenti M Carbon, il pacchetto esterno M Carbon e i fari laser. Le consegne della BMW M4 Competition x KITH in edizione limitata inizieranno nell'estate 2021. Per il momento non è stato comunicato il prezzo di listino. Se lo stile audace della nuova BMW M4 non dovesse bastarvi, avete trovato quello che fa per voi: dal 23 ottobre scorso è possibile pre-ordinare la sportiva tedesca in abito da sera griffato Kith. Allo stesso tempo, lo stilista americano offrirà una collezione di 96 pezzi di abbigliamento e accessori dal design esclusivo in tutti i suoi negozi e online.