LA BMW ELETTRICA PUNTA SUL PIACERE DI GUIDA La i4 sarà la prima berlina 100% elettrica di BMW, abbiamo già visto le prove su strada dei prototipi e l’auto sembra ben definita nonostante la mimetizzazione. Utilizzerà la stessa carrozzeria della Serie 4 Gran Coupé, tanto per mescolare un po’ le carte nella poliedrica gamma della Casa tedesca, che regala berline, coupé (due porte) e coupé (quattro porte) in una sola volta. Ma tant’è, che lo sviluppo procede spedito e questa volta ci avviciniamo al debutto addirittura con una variante della i4 di cui non ci sono certezze, ma che dai rumors risulta essere ben più che una ipotesi. Parliamo di una potenziale i4 M, cioè una soluzione supersport della berlina elettrica. In particolare, quella che sembra il top di gamma potrebbe avere un motore a elettroni da oltre 500 CV e sarà probabilmente chiamata i4 M50. Infatti, sono sempre più frequenti le indicazioni da Monaco che la loro berlina a zero emissioni non sarà solo un ottimo modello per le sgroppate autostradali, ma che saprà mostrare le sue proverbiali doti di handling sui tracciati più mossi e divertenti e, perché no, anche in derapata come dovrebbe fare ogni buona BMW. Gustatevi il video e capirete perché i tedeschi ci tengono tanto a farvelo sapere. Dopo leggiamo insieme le parole di chi ha sviluppato la nuova i4.

COSA DICE CHI L’HA PROGETTATA E GUIDATA ''La BMW i4 trasmette la sensazione di essere leggera e agile ma anche solida e autorevole'', afferma il project manager i4 David Alfredo Ferrufino Camacho. ''Con la sua precisione di sterzo e l'elevato livello di stabilità in curva, sembra letteralmente attaccata alla strada. I veicoli completamente elettrici sono in grado di accelerare rapidamente in rettilineo. Ma questo non è abbastanza per noi della BMW''. Le ultime frasi del project manager sembrano un guanto di sfida ai produttori di auto elettriche, che puntano molto sulle performance lasciando un po’ in secondo piano il piacere di guida a 360°. Coppia istantanea e curve di potenza lineari significano che un veicolo elettrico può essere fatto andare veloce sul dritto in maniera relativamente facile. Il trucco sta nel gestire il peso delle batterie per creare dinamiche di guida concrete.

LA M NON È SOLO UNA SUGGESTIONE Ma dopo aver visto all’opera la i4 durante i collaudi ecco che le ipotesi sull’arrivo di una versione ad alte prestazioni si è fatta più realistica. Infatti, è dato per certo che la divisione M ha in mano almeno un modello della i4, anche se una M purosangue elettrica non sembra essere pronta nell'immediato futuro. Tuttavia, una delle i4 viste sfrecciare sui tracciati di prova BMW monta pezzi derivati dalle BMW M come le pinze freno blu griffate Motorsport, ruote e pneumatici più grandi, carreggiate allargate, ecc. Non resta che aspettare qualche mese per capire se una super i4 M comparirà nei piani produttivi della Casa di Monaco, nel frattempo, sappiamo che l'inizio della produzione della i4 è previsto per il prossimo anno.