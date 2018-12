Autore:

Luca Cereda

FAMIGLIA ALLARGATA Entrano a listino per la nuova Audi A1 Sportback due inedite motorizzazioni a benzina, nome in codice 35 e 40 TFSI. Trattasi rispettivamente di un 1.5 litri e di un 2.0 litri che andranno a inserirsi nella parte medio alta del listino, a un prezzo che parte da 24.900 per la A1 35 TFSI e da 32.350 per la A1 40 TFSI Sportback.

35 TFSI Il millecinque è un quadricilindrico turbo da 150 cv e 250 Nm che permette alla A1 di accelerare da 0 a 100 km orari in 7,7 secondi. Ma soprattutto dichiara di consumare solo 5,2 litri per 100 km (ciclo NEDC, però) – che scendono a cinque se fa il paio con il cambio automatico S tronic a 7 rapporti (1.850 euro in più). Questo anche grazie alla tecnologia cylinder on demand: tramite degli attuatori sull'albero a camme, questa unità disattiva il secondo e il terzo cilindro ai bassi carichi, chiudendo le valvole di aspirazione e scarico. Le emissioni di CO2 si fermano invece a 119 e 115 g/km a seconda del tipo di trasmissione.

40 TFSI L'altro nuovo motore è un duemila da 200 cavalli e 320 Nm, attualmente il più performante della gamma A1. Abbinato stavolta a un cambio S tronic a 6 rapporti, spinge la A1 Sportback a una velocità massima di 235 km/h dichiarando consumi per 6 litri/100 km (sempre ciclo NEDC) ed emissioni di CO2 di 136 g/km. L'Audi A1 Sportback 40 TFSI è proposta unicamente nell'allestimento sportivo S line edition.