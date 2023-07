Una data da circoletto... Rosso Alfa: il 30 agosto ecco la supercar, si chiamerà 6C?

Fissate a calendario questa data, appassionati di Alfa Romeo: 30/08/2023. Un giorno che potrebbe essere celebrato negli anni a venire se, davvero, segnerà il debutto di una nuova supersportiva del Biscione. Una macchina tanto attesa quanto, fino a oggi, misteriosa. Ma facciamo brevemente il punto. Prima che il costruttore italiano si trasformi in un brand 100% elettrico nel 2027, ad Arese puntano forte su un’auto che raccolga la quint’essenza della filosofia Alfa Romeo, ovvero sportività, esclusività e forte senso di appartenenza al marchio. Capisaldi raccolti in un’auto da mille e una notte, che potrebbe essere sia con motore a combustione interna sia con alimentazione puramente elettrica. E per non farsi mancare nulla, le voci da Arese suggeriscono che questa dream car si chiamerà 6C.

Alfa Romeo 6C: il numero 6 e la lettera C sembrano unirsi a formare il nome della supercar IL CAPO DI ALFA ROMEO DICE CHE… L'amministratore delegato di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha svelato che la sportiva sarà una “macchina iconica, espressione del vero DNA Alfa Romeo”. L'anteprima mondiale della nuova vettura si svolgerà al museo della Casa, alle porte di Milano. Un'immagine teaser ha accompagnato l'annuncio, anche se rivela poco a parte quella che sembra essere una presa d’aria con qualche accento di vernice rossa. Nel corso di una recente intervista con la stampa anglosassone, l’amministratore delegato ha anche accennato a uno speciale progetto di auto sportiva con motore a combustione pura che vedremo nel 2023, con uno stile che potrebbe essere ispirato alle Alfa storiche come l'iconica 33 Stradale: “Alfa è sportività. Vedrete qualcosa di sportivo nel 2023. Ci sono due scenari: full EV o full ICE. Posso dire che questa macchina sarà molto eccitante, molto costosa, molto selettiva. E probabilmente avremo delle proposte sorprendenti e interessanti che non saranno sempre full EV per i prossimi due anni”. Ma non è tutto, poiché per aggiungere un pizzico di sale alla notizia, il capo di Alfa si è sbilanciato sul fatto che la nuova vettura potrebbe essere equipaggiata con un'evoluzione del V6 biturbo da 2,9 litri utilizzato per Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo 6C: Jean Philippe Imparato anticipa la presentazione del 30 agosto 2023UN NOME STORICO PER UN’AUTO ESCLUSIVA Ma veniamo ai dettagli. Il nome 6C ha preso piede grazie a un video teaser rilanciato sui social di Alfa Romeo, che ci ha dato un breve assaggio della luce posteriore dell'auto. L’immagine appare come un ''6'' e una ''C'' uniti insieme, che si adatterebbero perfettamente al logo 6C. Per quanto riguarda lo stile, Imparato ha aggiunto: “Non sono l'unico ad amare il passato dell'Alfa. Abbiamo così tante idee fantastiche basate sulla nostra storia iconica, quindi posso dire di sì, ma aggiungo che sarà come nessun’altra. In ognuna delle nostre proposte troverete sempre una sorta di segno del nostro DNA e della nostra eredità, e lo troverete in modo chiaro; quindi, sono sicuro che quando vedrete l'auto vi ricorderà certamente qualche modello appartenuto alla nostra storia”. Tenendo presenti i suggerimenti di Imparato, possiamo immaginare un modello probabilmente a motore centrale e con telaio in fibra di carbonio, con un frontale basso e sinuoso ispirato alle auto sportive del Biscione degli anni Sessanta, grossi passaruota posteriori e cerchi in lega sempre ispirati al passato sportivo del costruttore.

Alfa Romeo 6C: quella che sembra una presa d'aria con accenti rossi appena sopraNON SOLO SUPERCAR, ANCHE EDIZIONI SPECIALI L'Alfa però non si fermerà alle auto high performance, poiché ha in programma modelli più speciali a tiratura limitata. Alla domanda sul potenziale di questi esemplari esclusivi Imparato ha detto: “La risposta è sì. Ma dobbiamo essere trasparenti e coerenti, lasciatemi dire che non realizzeremo nessuna nuova edizione speciale della Giulia GTA. Abbiamo venduto 500 auto e rispetteremo questo impegno. Non faremo una nuova edizione speciale ogni anno per non disturbare i nostri clienti con continue novità”. Quindi, per adesso, appuntamento al 30 agosto con l’anteprima di una supercar dal sapore neo-retrò, che farà andare in zona rossa il personalissimo contagiri degli appassionati.

