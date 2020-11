NUOVA-NON-NUOVA Alla generazione tutta nuova (sempre ammesso che sia nei programmi) manca ancora un po'. Idem per 500X mild hybrid, della quale si rumoreggiava già la scorsa estate, ma di cui non sono più giunte notizie. L'unica certezza è allora quella relativa ad un aggiornamento della gamma: Fiat 500X 2021 porta in dote novità in tema di allestimenti e motorizzazioni. Ecco quali.

ALLESTIMENTI Il listino di 500X MY21 esclude gli equipaggiamenti Urban, City Cross, Lounge e Business, conservando - delle precedenti - solo le versioni Cross e Sport. Al debutto, invece, le varianti ''Cult'' e ''Connect'', a popolare la parte bassa dell'offerta. 500X Cult (solo per le motorizzazioni di rango inferiore) riprende in larga parte i contenuti della ''vecchia'' Urban: cerchi in acciaio da 16 pollici, luci diurne alogene, specchi retrovisori esterni riscaldati, alzacristalli elettrici, clima manuale, computer di bordo con display da 3,5 pollici, Bluetooth e radio digitale. Da par suo, 500X Connect aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, luci diurne a LED, vetri posteriori e lunotto oscurati, e lato tecnologia, sistema UConnect con display da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, sensori luci/pioggia, sensori di parcheggio posteriori. Sempre orientate rispettivamente ad un lifestyle fuoristradistico e sportivo soo infine 500X Cross (paraurti offroad, barre longitudinali al tetto) e 500X Sport (paraurti e minigonne sportivi, fari full LED, doppio scarico cromato), entrambe equipaggiate di cerchi in lega da 18 pollici.

MOTORIZZAZIONI Detto dunque della rimodulazione degli allestimenti, 500X model year 2021 aggiunge alla propria gamma motori l'etichettatura Euro 6d final. Ai turbo benzina 1.0 T3 120 cv e 1.3 T4 150 cv (unico propulsore associato al cambio automatico DCT doppia frizione) fanno da contraltare i diesel 1.3 Multijet 95 cv e 1.6 Multijet 130 cv, dalla potenza quindi che aumenta di +10 cv rispetto al passato (vedi anche Fiat Tipo 2021).

LISTINO PREZZI Fiat 500X MY21 presto ordinabile, prezzi a partire dai 21.000 euro della configurazione 1.0 T3 Cult. 500X 1.3 T4 a partire da 25.200 euro (Connect), 1.3 MJet da 22.900 euro (Cult), 1.6 MJet infine a partire da 24.000 euro (Connect). 1.700 euro il gap tra gli allestimenti Cult e Connect, 1.000 euro il differenziale tra Connect e Cross, 800 euro in più infine per 500X Sport.