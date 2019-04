Autore:

Giulia Fermani

VERSIONE CELEBRATIVA Come si festeggiano 50 anni di esperienza nelle corse maturatI da un'auto? In Nissan con un'edizione celebrativa che riesce addirittura nell'intento di migliorare le prestazioni del bolide originale. Nissan GT-R 50th Anniversary Edition debutta al Salone di New York, in programma dal 19 al 28 aprile, al fianco di un'altra edizione celebrativa, Nissan 370Z 50th Anniversary Edition 2020.

ALLESTIMENTI Per festeggiare il mezzo secolo di vita di GT-R Nissan propone un'edizione speciale declinata in tre diversi abbinamenti cromatici bicolore di ispirazione vintage, con richiami alle livree delle GT-R impegnate nei gran premi giapponesi. Oltre al modello celebrativo 50th Anniversary Edition, nel 2020 in quasi tutti i mercati, Nissan GT-R sarà disponibile nei tre allestimenti GT-R Premium, GT-R Track Edition e GT-R NISMO e in alcune regioni arriveranno anche le versioni Pure, Prestige e Black. All’interno la GT-R ha sedili con fianchetti rinforzati e un cruscotto che si sviluppa orizzontalmente. La plancia integra navigatore, comandi audio ed un touchscreen capacitivo da 8 pollici.

MOTORE Il cambio a doppia frizione a 6 rapporti della nuova GT-R è stato aggiornato e il nuovo silenziatore in titanio restituisce l’inconfondibile ruggito di GT-R. L’integrazione di nuovi turbocompressori, poi, che migliorano risposta del motore ai bassi regimi, ha aumentato del 5% l’efficienza del twin-turbo V6 24 valvole da 3,8 litri e 565 CV.