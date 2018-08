Autore:

Giulia Fermani

LA SPORTIVA CAMBIA ABITO Al Salone di Detroit del 2017 Mercedes aveva festeggiato i 50 anni del Marchio aggiornando la gamma della sportiva AMG GT. Dopo il cambio d'abito dello scorso anno, di nuovo oggi la sportiva della Stella subisce qualche ritocchino. E anche nel 2018 il facelift è servito.

COSA CAMBIA Non cambia molto nel frontale la Mercedes-AMG GT, è vero, ma la grafica interna dei fari è stata ridisegnata nella parte anteriore e il lato B sfoggia un paraurti posteriore che molto assomiglia a quello della GT-C e terminali di scarico in pieno stile AMG. Voci di corridoio riportano che cambierà anche il cockpit, che riceverà un nuovo display un po' come è successo per il Facelift della Classe C e che aumenterà anche la potenza. Di quanto? Pare intorno ai 10 cv ma per i dati tecnici tocca aspettare ancora un po'. Nel frattempo,date uno sguardo alle foto spia in gallery.