Autore:

Lorenzo Centenari

GIOCA D'ANTICIPO Dal piedistallo di un Salone alle vetrine dei negozi. Nuova Mazda MX-30, la prima vettura elettrica di serie della Casa di Hiroshima, appena presentata al Tokyo Motor Show, è già preordinabile sul sito Mazda.it nella sola versione speciale “MX-30 Launch Edition” che sarà disponibile esclusivamente durante la fase di preordine fino al 31 marzo.

EQUIPAGGIAMENTO Nuova Mazda MX-30 Launch Edition è caratterizzata da un allestimento speciale che si distingue per l’elevato livello di dotazioni di serie. Tra le quali: fari adattivi a matrice di LED con LED Signature, sedili anteriori riscaldabili elettricamente, sedile guidatore con regolazione elettrica, cerchi in lega da 18” Bright, vetri privacy posteriori, finiture interne satinate, Head Up Display, memoria regolazione sedile guidatore, specchietti esterni e HUD, infine il pacchetto di sistemi di sicurezza i-Activsense Technology.

ABITACOLO Gli interni di Mazda MX-30 Launch Edition sono disponibili in due allestimenti: un misto pelle vegan e tessuto con base mélange grigia chiamato Modern Confidence e un elegante Industrial Vintage, misto pelle vegan e tessuto con base in denim nero. Le tinte esterne della Launch Edition sono invece quattro: la colorazione di serie monotono Ceramic e tre tinte a tre toni diversi per la carrozzeria, il montante superiore e il tetto.

QUANTO COSTA Al netto di incentivi pubblici, il prezzo di listino di Mazda MX-30 Launch Edition è di 34.900 euro nella colorazione metallizzata monotono Ceramic. Con un sovrapprezzo di 1.000 euro è possibile ordinare la Launch Edition anche nelle colorazioni tre toni con tetto nero lucido, montanti grigio satinato e carrozzeria Ceramic o Polymetal. Con un sovrapprezzo di 1.500 euro, infine, è possibile acquistare Mazda MX-30 Launch Edition nella colorazione tre toni con carrozzeria Soul Red Crystal, tetto nero lucido e montanti grigio satinato.

E-COMMERCE Per poter preordinare la Mazda MX-30 Launch Edition è sufficiente registrarsi sul sito Mazda.it e versare un deposito di 1.000 euro tramite carta di credito. Per tutti gli ordini ricevuti fino al 31 marzo, Mazda prevede l’omaggio di una wallbox casalinga da 7,4 kW in corrente alternata monofase che permette di ricaricare la vettura dal 20% all’80% in sole 4,5 ore. A partire dal 1° aprile 2020 e fino al 1° luglio 2020, i clienti prenotati potranno convertire la prenotazione in vero ordine, presentando nelle concessionarie Mazda il proprio codice di prenotazione, che garantirà loro la consegna delle prime vetture, prevista a partire da agosto 2020.