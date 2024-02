Golf GTI MT Ultimate, tutti i motivi per non farsela scappare

Un modello che è una citazione dalla A alla Z. La tiratura di 110 esemplari rimanda ai 110 CV di Golf GTI prima serie, idem la colorazione rossa, bianca o nera, ma è soprattutto la sopravvivenza del cambio manuale il principale anello di congiunzione con la dinastia Golf GTI, visto che dal 2024 non solo Golf GTI, bensì l'intera gamma Golf, adotterà il cambio DSG doppia frizione. Golf GTI MT Ultimate è il regalo d’addio di Volkswagen Italia al cambio meccanico (MT sta chiaramente per Manual Transmission), quindi a un registro di guida ancora ''artigianale'', su un modello-icona. Ma è anche un modo elegante per salutare una volta per tutte Golf 8 pre-restyling, la cui produzione viene ora interrotta, in favore del modello rinfrescato. Un'ultima chiamata, insomma. Mica la vorrai ignorare, tu che vivi a pane e Golf.

Golf GTI MT Ultimate: un nome, un perché

SUPERDOTATA Il ritorno alle origini dell’estetica GTI si manifesta anche nelle calotte dei retrovisori e nelle strisce a contrasto che percorrono la parte bassa della fiancata. Due tocchi unici a suggello: il logo GTI MT Ultimate sul montante porta anteriore e la targhetta commemorativa sulla plancia, visibile dal cristallo laterale destro. L’equipaggiamento di serie include fari IQ.Light a LED Matrix con Dynamic Light Assist, fendinebbia anteriori a LED con design a X e funzione cornering, videocamera per retromarcia Rear View, Mirror Pack con assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e Rear Traffic Alert, sospensioni adattive Adaptive Chassis Control DCC, sistema audio Harman Kardon, apertura e chiusura senza chiavi Keyless Entry con antifurto plus, ruotino di scorta. Sportiva, ma anche ultracompleta di ogni comfort.

Interni ultracompleti e... molto GTI

100% GTI Come le altre Golf GTI, anche la MT Ultimate è spinta dal noto 4 cilindri turbo benzina TSI da 1.984 cc, che sviluppa la sua massima potenza di 245 CV a regimi compresi tra 5.000 e 6.500 giri ed eroga una coppia massima di 370 Nm, disponibile tra 1.600 e 4.300 giri. E come ogni Golf GTI, anche la GTI MT Ultimate raggiunge una velocità di 250 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Il cambio, appunto, è il manuale a 6 marce.

GTI style anche le performance

PASSAGGIO DI CONSEGNE Gli ordini apriranno con ogni probabilità entro fine febbraio 2024, le consegne sono previste nel corso della primavera 2024, con la serie limitata che segna anche la chiusura dell’ordinabilità per l’attuale gamma Golf, d'ora in avanti disponibile solo da stock. I 110 esemplari di Volkswagen Golf GTI MT Ultimate sono proposti a un prezzo di listino di 52.950 euro, cioè +8.250 euro rispetto a Golf GTI ''base''. Non è certo un prezzo di favore, ma il prestigio del prodotto è forse inestimabile.

Golf GTI MT Ultimate: per veri collezionisti

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2024