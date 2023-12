La Mercedes guida da sola? Lo vedi dalle nuove luci blu turchese

Bianco per i fari e la luce di retromarcia, rosso per gli stop e i fanali posteriori, ambra per le frecce: questi sono i colori tradizionalmente approvati per i gruppoi ottici delle auto. Mercedes-Benz rompe gli schemi ottenendo l'approvazione - per ora da parte delle autorità della California e del Nevada, negli USA - per adottare luci blu turchese sulla parte anteriore, sui lati e sul retro dell'auto. No, non per andare a comandare sulla tangenziale dell'Area 51 (quella base militare USA, in Nevada appunto, dove alcuni credono ci siano gli UFO), bensì per avvisare i pedoni che la funzione di guida autonoma del sistema Drive Pilot è attiva.

INCONTRI RAVVICINATI DI UN CERTO TIPO Già, perché se pure è passato quasi un decennio da quando la tecnologia della guida autonoma è diventata oggetto di ricerca e discussione, stiamo ancora cercando di capire come farla funzionare al meglio, come renderla sicura e come regolamentarla. Un aspetto che Mercedes ritiene non secondario è come avvisare i pedoni e gli altri automobilisti se le auto intorno a loro stanno marciando con un essere umano alla guida oppure sotto il controllo del computer. E la soluzione che propone è l'adozione di luci colorate ad hoc. In questo modo, ognuno può regolarsi come meglio crede: uomo avvisato... come dice il proverbio?

La guida autonoma Mercedes si chiama Drive Pilot

ALZA L'ASTICELLA Le luci turchesi fanno parte del dispositivo Drive Pilot di Mercedes, il nuovo sistema di livello 3 che per ora è autorizzato solo in California e Nevada. Il sistema consente ai conducenti di rilassarsi un po' di più negli ingorghi su alcune autostrade, permettendo loro anche di distogliere lo sguardo dalla strada quando il veicolo si muove a velocità inferiori a 65 km/h. Si tratta di un salto di qualità rispetto ad altri sistemi di assistenza alla guida, come il Full Self Driving di Tesla o il Super Cruise di GM, che richiedono ai conducenti di rimanere costantemente vigili. Un obbligo non sempre rispettato, che negli USA è costato a Tesla il richiamo di quasi tutte le auto da lei prodotte: oltre due milioni.

Una Mercedes EQS con guida autonoma Drive Pilot

QUANDO ARRIVA La scelta del blu turchese non è casuale, ma dettata dal fatto che nessun altro lo utilizza: né per l'illuminazione delle auto normali né per i lampeggianti delle auto di servizio della polizia o dei veicoli di soccorso. Mercedes è la prima a ricevere l'approvazione per il suo utilizzo e questo nuovo colore farà la sua comparsa attorno alle luci posteriori e ai fari delle Mercedes EQS e Classe S in Nevada e California, a partire dall'inizio del 2024. Per l'Europa e l'Italia, in particolare, l'attesa è ancora lunga.

