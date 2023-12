Mercedes va oltre le fuel cell e sperimenta il motore a idrogeno a combustione

Tra l'elettrificazione e la transizione energetica, l'idrogeno è quella variabile che consentirebbe una passaggio meno traumatico e forse la sopravvivenza di una sorta di combustione per i motori. Ci sta provando, e ci crede, Mercedes-Benz, spingendo i confini dell'innovazione in materia con l'utilizzo di un Unimog U430 alimentato a idrogeno (ma la sperimentazione con l'idrogeno prosegue anche in altri ambiti e con altre tecnologie). Questo veicolo, equipaggiato con un motore da 7,7 litri a sei cilindri in linea, originariamente in grado di erogare 295 CV registra leggere riduzioni di potenza quando alimentato in modo alternativo, scendendo a 286 CV. Tuttavia, la casa automobilistica sottolinea che il motore diventa ''sensibilmente più silenzioso'' durante il funzionamento con il nuovo carburante.

Mercedes Unimog: i serbatoi contengono 14kg di idrogeno

14 KG DI IDROGENO Il cuore di questa tecnologia innovativa risiede in quattro serbatoi che contengono circa 14 kg di idrogeno, mantenuti a una pressione di 700 bar. Il prossimo passo nello sviluppo di questa soluzione è aumentare la capacità di stoccaggio a bordo, consentendo all'Unimog di svolgere un'intera giornata lavorativa tagliando l'erba lungo le autostrade senza dover effettuare rifornimenti intermedi (il veicolo sperimentale è utilizzato per la manutenzione delle strade in Germania). Mercedes, tuttavia, non ha ancora condiviso dati sull'efficienza di questo Unimog sperimentale. Il costruttore descrive il motore a combustione di idrogeno come una soluzione ''complementare'' nel percorso verso la decarbonizzazione, particolarmente adatta a ''applicazioni speciali''. Questa nuova tecnologia si affianca alle soluzioni di elettrificazione a batteria e all'uso di celle a combustibile a idrogeno.

Mercedes Unimog: per ora è utilizzato per la manutenzione delle autostrade in Germania

PERCORSO COMPLICATO L'aspetto vantaggioso della combustione di idrogeno risiede nella sua capacità di ridurre significativamente l'impatto ambientale rispetto all'utilizzo dei combustibili fossili. Questo, naturalmente, a condizione che l'idrogeno venga prodotto mediante energie rinnovabili, condizione molto complessa e costosa da raggiungere. La combustione di idrogeno con l'aria, composta principalmente da azoto e ossigeno, non genera emissioni di CO2, ma produce NOx, correlato a problemi respiratori come l'asma. Questa tecnologia, pertanto, viene considerata una soluzione più pratica per i veicoli commerciali, che tipicamente operano al di fuori degli ambienti urbani. E che, avendo bisogno di grandi autonomie e, per quanto possibile, tempi di rifornimento ridotti, beneficerebbero della versatilità dell'idrogeno. Il progetto di Mercedes-Benz Trucks si unisce ad altri importanti produttori come Stellantis e Toyota nell'esplorare attivamente la tecnologia della combustione di idrogeno, mentre il Gruppo Renault ha manifestato il proprio interesse attraverso il concept Alpine Alpenglow.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/12/2023