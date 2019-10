Autore:

Giulia Fermani

RIVOLUZIONE ELETTRICA NEL 2025 Con un'offensiva composta da Lamborghini Urus, dagli aggiornamenti di Aventador e Huracan Evo e dall'ibrida Sian recentemente vista a Francoforte, Lamborghini potrebbe considerarsi soddisfatta. Invece no: è in cantiere una quarta linea di modelli che dovrebbe portare al debutto, nel 2025, della prima Lamborghini completamente elettrica. Autonomia stimata? Superiore a 550 km.

COSA SAPPIAMO Non si sa ancora molto della novità anticipata dal direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo Lamboghini Maurizio Reggiani in una intervista al magazine inglese Autocar, ma sul web gira voce che si tratterà di una GT 2+2 ispirata alla concept Lamborghini Estoque del 2008 (quella della foto qui sopra). Lo stile sarà meno estremo di quello sfoggiato dalla Lamborghini Sian a Francoforte, ma se si considera come base di partenza la Estoque, l'ammodernamento sarà comunque inevitabile, trattandosi di una concept di oltre 10 anni fa. Attesa come modello a quattro porte, per la piattaforma è probabile che il Toro prenderà in prestito la Premium Platform Electric -nome in codice PPE- della famiglia Volkswagen. La stessa delle berline full electric Porsche Taycan e Audi e-tron GT, per capirci.