Wrangler Jurassic Park Edition: solo adesivi, ma che nostalgia!

Chi era un bimbo o un ragazzino negli anni Novanta e per i dinosauri nutriva un amore viscerale, la pellicola ce l'ha impressa nel cuore. Quel passaggio in modo ancor più intenso, ed è il passaggio in cui il T-Rex fugge dalla sua gabbia e semina il terrore. L'auto che il rettile affamato insegue nella foresta, e con la quale il ranger del Jurassic Park porterà in salvo il matematico Ian Malcolm e la paleobotanica Ellie Sattler, è una Jeep Wrangler Sahara del 1992. In coincidenza dei 30 anni dall'uscita nelle sale del colossal di Steven Spileberg, Jeep celebra Jurassic Park offrendo pacchetti di styling in edizione limitata sia per per Wrangler, sia anche per Gladiator. Appiccica quegli adesivi e un brivido lungo la schiena ti ricorderà quelle emozioni.

T-Rex vs Wrangler Sahara: chi la spunterà?

VIAGGIO NEL TEMPO Due pacchetti separati. Il Jurassic Park Package 1 è in vendita a 550 dollari e include due grafiche per le porte, una grafica numerata per il cofano, due grafiche per i lati del cofano stesso, inoltre una per le prese d'aria sui parafango e una anche per la leva del cambio, col profilo stilizzato di un T-Rex inferocito.

Adesivi Jurassic Park: come restare indifferenti?

T-REX ON BOARD Il Jurassic Park Package 2 è praticamente identico, ma aggiunge un esclusivo inserto per il selettore delle marce ridotte in Grassy Island con texture Jurassic Park. Costo di 650 euro.

Creature giurassiche a bordo

HURRY UP! La produzione sarà limitata a 100 unità ciascuna, entrambi i pacchetti sono numerati individualmente. La grafica può essere installata su qualsiasi Jeep Wrangler 2018-2024 o Jeep Gladiator 2020-2023. Gli ordini vanno inoltrati su JeepGraphicStudio.com e, almeno al momento della stesura di questo articolo, non sono ancora andati esauriti. Ma il consiglio è di decidere velocemente, non vuoi mai... Ah, la scena dell'inseguimento thriller tra il T-Rex e la Jurassic Wrangler, è questa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/08/2023