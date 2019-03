Autore:

La Redazione

SCENDE NELL'ARENA Buone nuove in casa FCA, il nuovo pick-up made in Jeep sembra ormai prossimo al debutto, alcune voci suggeriscono fine 2019 come data per un possibile “sbarco” negli showroom europei. Per quanto ci è dato sapere, il Jeep Gladiator sarà assemblato nel Toledo Assembly Complex, da cui ha visto la luce il 18 marzo scorso la prima vettura destinata alle prove in strada e ai test di rito prima dell’approdo nei concessionari.

TECNOLOGIA OFFROAD Per chi avesse dubbi, stiamo parlando di un mezzo da fuoristrada vero. Il Gladiator è equipaggiato con il sistema di disconnessione della barra antirollio azionato elettronicamente per garantire un migliore movimento delle sospensioni in terreni rocciosi, senza dimenticare il sistema Rock-Trac 4x4 di distribuzione della coppia, per affrontare senza timore i terreni più impegnativi e sconnessi grazie all’uso intelligente dei suoi rapporti ridotti.

CHE...TIRO! Le notizie trapelate indicano che la capacità complessiva di traino della vettura si attesterà intorno alle 7650 libre (circa 3470 Kg), esaltando al massimo la sua “natura” operaia e consentendo al Gladiator di rivaleggiare ad armi pari con competitor della stessa categoria estremamente agguerriti, come la Chevrolet Colorado e il nuovo Ford Ranger, veri e propri punti di riferimento nel mercato nord americano.

CUORE ROCCIOSO Il cuore pulsante del Gladiator è costituito da un V6 benzina da 3,6 litri in grado di sviluppare 285 cavalli (212 kilowatt) di potenza, disponibile nella versione manuale a sei rapporti o automatico a otto. A questa motorizzazione si accompagna l’Eco Diesel V6 3,0 litri dotato di cambio automatico a otto rapporti.

SI FA IN QUATTRO Gli allestimenti messi a disposizione dalla Casa sono quattro: si parte dalla versione “Sport” passando per “Sport S”, “Overland” per giungere all’allestimento full-optional “Rubicon”. In plancia si distingue il nuovo sistema infotainment di quarta generazione Uconnect compatibile con le ultime versioni di Apple Car Play e Android Auto. Non ci resta dunque che attendere l’annuncio ufficiale di FCA, con il quale sarà finalmente svelata la data d’arrivo di Jeep Gladiator sul mercato europeo.