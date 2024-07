Ala sì, ala no, ala mobile. Ferrari F250, nuove foto (le migliori)

Una ogni dieci anni, facciamo anche undici. Ecco la cadenza con la quale il Cavallino partorisce una ''hyper'' hypercar. Il 2022 fu l'anno di Ferrari Enzo, nel 2013 venne il momento di Ferrari LaFerrari. Entro fine 2024, suggerisce l'esperienza, assisteremo alla premiere della terza super Ferrari del terzo millennio. Ferrari F250 (?) un'auto che, sempre affidandoci all'intuito, sarà ciò che più di qualsiasi altra cosa si avvicina a una vettura per Le Mans. Circuito sul quale il Cavallino ha nel frattempo stabilito un uno-due di proporzioni storiche. Nuova hypercar Ferrari, nuove foto spia (vedi anche gallery in coda all'articolo). Anche nuove informazioni? Ni.

Ferrari F250, nuove foto spia

SPIEGHIAMO LE ALI Detto che il sospetto che F250 sarà la prima hyper Ferrari non-V12 e che opterà per il V6 ibrido di Ferrari 296 GTB (ma portato a soglie superiori a 1.000 cv di sistema) si fa via via più intenso, i dettagli rimangono ancora scarsi. Il nome stesso di Ferrari F250 non è ancora certo. Colpisce semmai come, a differenza delle foto spia di circa un mese fa (vedi anche foto sotto), i nostri fotografi immortalino ora un prototipo nuovamente provvisto di maxi alettone posteriore, un'appendice probabilmente riservata alla versione solo-pista. Il camouflage potrebbe anche ingannare, ma l'auto qui sotto, un alettone mobile, sembra che non ce l'abbia proprio.

Ferrari F250 senza alettone

UP & DOWNFORCE Dalle immagini non è del tutto chiaro, tuttavia il differente assetto dell'ala posteriore rispetto al muletto visto nel 2023 (qui sotto) lasciano intendere che F250 esprimerà una tecnologia di aerodinamica attiva, soluzione peraltro che già distingue sia 296 GTB, sia SF90 Stradale. Chissà la deportanza quale coefficiente.

F250 con alettone ''fuori tutto''

MISTERIOSA Preso nota dei cerchi di colore blu, altro possibile richiamo alla sfera del motorsport, novità vere e proprie i nuovi spy shot non ne lasciano trapelare. Riportiamo perciò le informazioni raccolte a spizzichi e bocconi nel corso del tempo. Nuova Ferrari F250 un'auto di produzione in serie limitata (circa 600 esemplari chiusi, più altre 200 varianti Aperta o Spider, più qualche dozzina di auto da pista), prezzi abbondantemente superiori ai 2 milioni di euro (un'informazioni quasi inutile, dal momento che la tiratura è quasi sicuramente già stata interamente assegnata), cerimonia di reveal in agenda tra fine 2024 e inizio 2025, powertrain di natura ibrida plug-in su base 6 cilindri a V biturbo, ampio ricorso a materiali ultraleggeri. E prestazioni da prototipo Le Mans, o quasi. La caccia a nuovi segreti da svelare non va in ferie.

Ferrari F250, world premiere a fine 2024?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/07/2024