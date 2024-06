Ferrari F250: l'erede de LaFerrari ha "perso" l'ala posteriore?

L'ultima volta il nostro Lorenzo, sette mesi fa, ci aveva mostrato il prototipo di una Ferrari F250 che montava una grande ala posteriore. Oggi i fotografi, invece, immortalano l'hypercar Ferrari vestita... in abito da sera e senza appendici aerodinamiche così corsaiole: cosa bolle in pentola?

Ferrari F250: i collaudi su strada dell'erede de LaFerrari

È LEI O NON È LEI? Ad esclusione della grande appendice aerodinamica le macchine hanno forme del tutto simili. Quella che sarebbe l'erede de LaFerrari, però, oggi nasconde completamente il frontale sotto la pesante mimetica: niente prese d'aria o fari a vista. In compenso i cerchi neri sono identici a quelli della macchina avvistata mesi fa e anche la forma della coda, un po' spigolosa, sembra non lasciare dubbi. Al posteriore, poi, ritroviamo in bella vista il grosso tubo di scarico ovale sdoppiato e piazzato proprio al centro, sopra l'estrattore.

VEDI ANCHE

Ferrari F250: il prototipo fotografato mostra la coda senza l'ala posteriore

IPOTESI MOTORE Se, come ipotizzavamo, la nuova F250 sarà realizzata in tiratura limitata di 600 esemplari, con 200 vetture circa in versione ''Aperta'' e qualche dozzina di esemplari in configurazione racing, quella che vediamo oggi potrebbe effettivamente essere la versione più stradale. Detto questo, l'ipotesi più accreditata sul motore della F250 resta quella del V6 ibrido, in stile 296 GTB provata dal nostro Alessandro, ma ampiamente rielaborata. Tuttavia, meglio aspettare di vedere l'auto in video prima di azzardare ipotesi che oggi sono quantomeno premature. Secondo i pronostici ancora qualche mese e cadranno i veli dall'erede de LaFerrari, attesa per il 2026 con un prezzo nell'ordine dei 2 milioni di euro.

Pubblicato da La redazione, 29/06/2024