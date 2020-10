FORSE CI SIAMO All’inizio era solo un render, ma sembra che il progetto di una Yaris GR ancora più estrema di quella già in circolazione stia effettivamente prendendo corpo e... cavalli. La attuale piccola bombarda modificata dalla divisione Gazoo Racing di Toyota è già a listino, con i suoi 261 CV sotto il cofano e un prezzo che sfiora i 40.000 euro.

CHE GRINTA! Quella pizzicata sulla pista del Nürburgring nei giorni scorsi, invece, pare essere una versione ancor più potente e cattiva, anticipata dal render di cui vi abbiamo mostrato alcune immagini nei giorni scorsi. Le differenze rispetto al modello di serie sono abbastanza evidenti, e tutte improntate alla massima cattiveria: colpiscono immediatamente le appendici aerodinamiche aggiuntive accanto all’enorme presa d’aria, le carreggiate ancora più larghe, gli sfoghi per l’aria dietro i parafanghi anteriori, e l’enorme spoiler che campeggia sul lunotto posteriore, incaricato di tenere a terra la potenza sprigionata dalla piccola giapponese.

MOTORE? E a proposito di potenza, non ci sono informazioni a riguardo. Possiamo giusto immaginare che sotto il cofano, all’interno del 1.6 turbo benzina, scalpitino ben più dei 261 CV dell’attuale Yaris GR in commercio. Quanti, per l’esattezza, non è ancora dato sapere. Il prezzo, manco a dirlo, salirà in proporzione.