SI ALZA L'ASTICELLA Per il 2020 il famoso ente europeo che si occupa di crash test Euro NCAP alza l'asticella e sottopone alle nuove valutazioni l'altrettanto nuova Toyota Yaris 2020. La citycar giapponese, da anni sulla breccia, si conferma al top, guadagnandosi sul campo le tanto ambite 5 stelle: il punteggio massimo. Nella gallery in fondo all'articolo trovate il video delle prove a cui è stata sottoposta: continuate a leggere se volete sapere come sono andati i suoi punteggi.

COSA È CAMBIATO Alla base del nuovo protocollo Euro NCAP 2020 troviamo un nuovo test di urto frontale contro barriera mobile, un differente peso dei punteggi delle diverse prove nel computo del giudizio finale, maggior rilevanza dell'equipaggiamento in fatto di sistemi di sicurezza attiva e nuovi scenari di test per i sistemi elettronici di aiuto alla guida ADAS.

DOVE PUÒ MIGLIORARE Toyota Yaris 2020 è il primo veicolo testato con i nuovi protocolli e ottiene buoni punteggi in tutte le prove effettuate. Pochissime le criticità. Le prove dell'ente hanno evidenziato la limitata capacità del cruscotto di prevenire danni al torace del conducente e dei femori di conducente e passeggero. Inoltre, anche se la Yaris è dotata dei nuovi airbag centrali, per prevenire lo scontro tra passeggeri negli urti laterali, la capacità di contenere lo spostamento laterale del manichino verso il lato opposto è stata giudicata marginale.

QUI È AL TOP Punteggi eccellenti, invece, per la protezione da impatto laterale: al top nel caso dei bambini a bordo, che sfiorano la valutazione massima anche nell'urto frontale. Qualche critica è stata mossa alle istruzioni di montaggio per alcuni loro sistemi di ritenuta. Buona la protezione del pedone in caso di investimento, ad eccezione dell’impatto della testa se questa va a sbattere contro i montanti del parabrezza.

BENE LA FRENATA AUTOMATICA Lato ADAS è stata giudicata buona la frenata automatica di emergenza di serie, che ha saputo prevenire o comunque mitigare efficacemente gli impatti, tanto contro altri veicoli quanto contro pedoni e ciclisti. Apprezzabile, infine, la presenza di una telecamera che monitora lo stato di attenzione del conducente. Di seguito la tabella con i punteggi nelle varie aree. Per un maggiore dettaglio potete scaricare il documento ufficiale in PDF più in basso nella pagina.

Test Euro NCAP 2020 VALUTAZIONE FINALE SICUREZZA PASSIVA (ADULTI) SICUREZZA PASSIVA (BAMBINI) PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI SICUREZZA ATTIVA TOYOTA YARIS 5 stelle 86% 81% 78% 85%

