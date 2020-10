CAMBIO DI STAGIONE Quelle che trovate in questa pagina, e nella galleria qui sotto, sono le primissime immagini del modello ristilizzato del SUV sportivo BMW X4, ormai prossimo a un doveroso restyling di metà carriera, e che dovrebbe debuttare entro il prossimo anno.

A MUSO DURO Il principale elemento di novità è - manco a dirlo - rappresentato dal frontale, più aggressivo e prominente, con un nuovo disegno per i gruppi ottici anteriori e i due “reni”, per il momento nascosti sotto pesanti camuffature. Le modifiche riprenderanno quelle già viste a metà agosto nelle prime foto spia della sorella X3, anch’essa prossima a un restyling.

NIENTE “NASONE” L’impostazione più sportiva di BMW X4 verrà evidenziata anche dal paraurti anteriore di nuovo disegno, dove con ogni probabilità troveremo prese d’aria di maggiori dimensioni. Nonostante questo, è improbabile che il SUV sportivo erediti la griglia “shock” della nuova BMW Serie 4, presentata proprio nei giorni scorsi.

IL RESTO Se le fiancate non presentano - almeno nel prototipo fotografato in Germania in questi giorni - grandi novità (a parte il “bozzo” nella portiera anteriore destra, dovuto a qualche manovra incauta) le camuffature al posteriore lasciano intuire piccole modifiche ai gruppi ottici, al paraurti e al diffusore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, non dovrebbero esserci grandi novità rispetto all’attuale gamma a listino.