Lorenzo Centenari

ULTRACENTENARI Centoventi anni sono un obiettivo irraggiunbile (per ora) da un umano, e altrettanto prestigioso per un marchio di automobili. Fiat 500X 120° come tributo ad un traguardo storico, ma anche come pacco regalo tutto da scartare. Presentata il marzo scorso al Salone di Ginevra, la special edition del crossover del Lingotto è in vendita a partire da 22.250 euro (500X 1.0 T3 120 cv), ma aderendo ad un finanziamento FCA Bank (rateizzazione fino a 72 mesi) il prezzo cala di 1.200 euro, per una spesa complessiva (al netto di interessi) di 21.050 euro. Non è tutto, perché fino al 31 dicembre 2019 si ha diritto fino a 6 mesi di Apple Music in omaggio.

AL CONFIGURATORE Vale la pena ricapitolare i principali highlighs di 500X 120° Anniversary Edition, allestimento interno più completo, ma anche un tocco di stile esterno. Il tettuccio è di colore nero, qualunque sia la tinta di carrozzeria, per un effetto contrasto che da solo accresce immagine e valore estetico. Neri anche i gusci degli specchietti retrovisori esterni, oltre a paraurti e passaruota, mentre i gruppi ottici full Led sono di serie e i cerchi di misura 17 pollici. In abitacolo, cruscotto nero (of course), sedili ergonomici con trama in tinta rame, soprattutto un impianto hi-fi BeatsAudio a 8 speaker e subwoofer, per una potenza complessiva di 506 Watt. Tra i sistemi di sicurezza attiva, ecco Cruise Control Adattivo e Front Park Assist. Design, ma anche tecnologia.