Autore:

Dario Paolo Botta

PRESTO IN ARRIVO: A dodici anni dal lancio, la piccola Fiat 500 continua a sorprendere. Sono in arrivo nuovi allestimenti che puntano a svecchiare le forme della city-car, stuzzicando le fantasie del pubblico giovanile. Si tratta dei pacchetti Star, Rockstar e della 500 “120° anniversario”. Design, eleganza e sportività sono le parole d’ordine a cui si sono ispirati i designer Fiat, richiamando i tratti dell'allestimento Lounge, il più ricco e generoso presente in listino. Fiat cerca così di rilanciare uno dei modelli di maggior successo della sua storia, celebrando il passato, ma con sguardo rivolto al futuro. Per ora, non ci sono certezze sulla data di lancio, sappiamo solo che i tre allestimenti saranno disponibili sia per la berlina sia per la cabrio.

500 STAR Questa nuova versione esalta spirito Made in Italy della piccola torinese. Le principali modifiche riguardano l’estetica della vettura. Tanti i colori messi a disposizione. Fra un Bordeaux Opera e un Blu dipinto di Blu, spicca un inedito Bianco Stella in abbinamento a dettagli rosa, che si uniscono a elementi della carrozzeria cromati, al tettuccio Skydome e ai fendinebbia di serie. Due le scelte cromatiche per gli interni della 500 Star: sabbia bianca o nero. Per quanto riguarda i rivestimenti spicca la lavorazione artigianale Metalassé con finiture in ecopelle e dettagli bordeaux. La console centrale è stata ridisegnata per ospitare un nuovo display da 7,7” TFT, dotato dell’ultima versione del sistema Uconnect pienamente compatibile con Apple Car Play e Android Auto.

500 ROCKSTAR A coloro che oltre ai colori pensano alla sostanza, Fiat ha risposto con una versione ancora più grintosa della classica 500 Sport. Parliamo dell’allestimento Rockstar, che unisce a dettagli in tipico stile racing, come le minigonne laterali e i paraurti pronunciati, elementi dal look raffinato come il tetto fisso in vetro, i cerchi in lega da 16” e dettagli cromo satinati per la carrozzeria. La 500 Rockstar si distingue grazie a un inedito Verde Portofino, che si sposa con i nuovi tessuti dalla finitura gessata, con dettagli grigi o blu della parte superiore del sedile in ecopelle. Per quanto riguarda la plancia sono previste due colorazioni distinte: verde scuro e satin graffite. Anche su questo nuovo allestimento è installato un touchscreen da 7,7” con l’ultima versione del sistema Uconnect.

500 “120° ANNIVERSARIO” Per celebrare il 120° anniversario della casa torinese, Fiat lancia un allestimento unico e originale con una livrea bicolore, bianco e nero pastello, ribattezzata Tuxedo. Il cofano è arricchito da una modanatura cromata e i cerchi in lega da 16" vengono rifiniti con un sorprendente color rame in abbinamento al tettuccio nero. Gli interni richiamano i connotati estetici già descritti per la 500 Rockstar, l’unica differenza riguarda i sedili in vinile nero con il logo 500 appositamente ricamato. L’infotaiment è stato aggiornato con un nuovo impianto audio realizzato in collaborazione con BeatsAudio. Il sistema è costituito da un amplificatore digitale a otto canali e da un subwoofer da 200 mm installato nel bagagliaio posteriore, per una potenza complessiva di 440 Watt.