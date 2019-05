Autore:

Dario Paolo Botta

JUST ONE LIFETIME Dopo il successo dello spot di Fiat 500X, la casa torinese conferma Sting e Shaggy come testimonial della campagna pubblicitaria dei nuovi allestimenti Star e Rockstar di Fiat 500, in arrivo nei concessionari sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 (qui lo spot). Fra atmosfere oniriche e inseguimenti cittadini, i due artisti si esibiscono nel loro nuovo singolo Just One Lifetime, tratto dall’album 44/876 vincitore del Grammy Award 2019. Stessa colonna sonora dello spot della sorella 500X. Questa volta la protagonista, al volante della sua 500 Star, mostra le nuove funzionalità di Apple Carplay, rispondendo a un romantico messaggio inviatole da un giovane ragazzo, che irrompendo con la sua 500 Rockstar si mette all’inseguimento della ragazza per i vicoli di Barcellona.

UN SEDUCENTE INSEGUIMENTO Sul calar del sole la coppia raggiunge le colline nei sobborghi della città catalana, senza notare che i due artisti (Sting e Shaggy) li osservano, incuriositi dal ciglio della strada. Lo spot si conclude in un osservatorio, dal cui grande telescopio la coppia osserva i due cantanti, in tuta spaziale fluttuare nel cielo stellato. La colonna sonora dello spot è inserita all’interno dell’esclusiva playlist “120 years of songs” di AppleMusic messa a disposizione da Fiat, in occasione dell’anniversario della nascita della casa torinese. La playlist include tra l’altro alcuni brani esclusivi fra cui Freedom di Pharrell Williams, An Evening in Rome di Michael Bublé e Dynamite di Nicky Blitz. la nuova gamma Fiat 500 parte da 9.950 euro.