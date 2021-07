JOIE DE VIVRE Fiat celebra il ritorno a un’estate di gioia e allegria con il video ''Welcome back dolce vita''. Lo spot - girato a Capri - meta iconica della dolce vita all'italiana, è un inno alla spensieratezza con forti richiami ai mitici anni ‘50 e ‘60. Proprio questi sono i valori alla base di nuova Fiat 500 e 500X Yachting “open air”. Per quanto riguarda il crossover torinese, il nuovo allestimento Yachting si aggiunge alla versione Cross e alla Sport ed è ispirato alla nautica di lusso (qui le novità di Fiat al MIMO 2021).

ESCLUSIVE Così come accaduto in precedenza con la serie speciale 500 Riva (qui la prova su strada di 500 elettrica), anche le nuove 500X e 500 Yachting con livrea tributo allo Yacht Club Capri hanno uno stile unico, un omaggio alle imbarcazioni luxury. Le due serie speciali di lancio saranno numerate: le prime 500 unità di 500 e 500X Yachting vendute in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera riporteranno infatti un badge con la sigla del Paese e il numero dell’esemplare.

YACHT SU RUOTE Il colore blu specifico di 500X, la capote in tinta e i dettagli cromati strizzano l’occhio ai velocissimi motoscafi. Inediti ed esclusivi anche i cerchi in lega leggera da 18 pollici con dettagli blu mare. L’eleganza si ritrova anche negli interni dove spiccano i sedili soft touch bianchi firmati 500 con bordatura e ricamo blu, i battiporta in alluminio con logo “Yachting” e la plancia in mogano. Il legno si sposa con la tecnologia dell’infotainment, con un risultato davvero sorprendente. Anche la cover delle chiavi si presenta con un nuovo look che richiama i colori esterni dell’auto.

500 ''MARINA'' Anche la versione speciale di 500 tributo Yacht Club Capri è ricca di suggestioni da dolce vita, a cominciare dal colore Blu Dipinto di Blu della carrozzeria, omaggio alle tonalità intense del mare di Capri, a cui si aggiungono inserti cromati sulla griglia frontale, le calotte degli specchi e i cerchi in lega da 16 pollici color nero diamantato. Anche su 500 Yachting una linea blu-argento richiama quella presente sugli yacht. Infine, sul montante spicca il logo dello Yacht Club Capri. All’interno la plancia è in legno nautico. A contrasto con l’ambiente nero, troviamo poi i sedili avorio con inserti in pelle Frau con logo 500 ricamato in tonalità blu.

L'OFFERTA FCA Bank supporta il lancio delle nuove serie speciali Yachting. In particolare, il cliente potrà scegliere 500X con una rata da 249 euro al mese. Oltre al vantaggio aggiuntivo dei 2.000 euro, si aggiunge la possibilità di accedere al programma flessibile che consente, alla fine del contratto, di scegliere se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla. Per 500, invece, la rata è di 199 euro al mese, con un vantaggio aggiuntivo di 1.500 euro. Il cliente potrà beneficiare inoltre del finanziamento che consente di pagare importi iniziali contenuti per i primi 24 mesi.