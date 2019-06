Autore:

Dario Paolo Botta

SUV MA NON SOLO Negli ultimi anni il mercato dell’auto ha svoltato radicalmente in direzione dei SUV, a causa della crescente popolarità delle vetture rialzate. In controtendenza la francese Citroen, che cerca di andare oltre la “dipendenza” dagli Sport Utility Vehicle, proponendo ai clienti nuove vetture, rinnovando allo stesso tempo il canone estetico visto finora sulle più recenti uscite del Marchio.

CONTROCORRENTE La scelta non è sicuramente semplice, visto che negli ultimi anni gran parte del successo di Citroen si deve proprio a vetture quali: C3, C4 e C5 in versione Aircross. In Francia sono però convinti che il mercato dell’auto offra interessanti spunti di riflessione anche al di fuori della categoria SUV-Crossover; per esempio nel segmento delle familiari e delle berline a due volumi. Osando in forme e design, la scelta potrebbe alla lunga trasformarsi in una scommessa vincente.

IMPEGNO CONCRETO “Non esistono solo i SUV al mondo: ci sono anche le berline, le familiari e le utilitarie e ci sono diversi mercati in cui queste vetture giocano ancora un ruolo fondamentale”, queste le parole di Xavier Peugeot, Direttore di prodotto Citroen, che aggiunge: “Ma c'è una cosa legata nel profondo al nostro DNA: le silhouette (delle vetture del futuro) non verranno più pensate in modo classico. Il DNA di Citroën ha le sue radici in un'audace capacità di smuovere le regole, modificando i propri standard”. Coerenza con il passato e coraggio di osare sono dunque le parole d’ordine della dirigenza francese.

STRIZZA L’OCCHIO ALLA CINA Il nuovo indirizzo intrapreso da Citroen punta dritto verso il mercato cinese, laddove le grandi familiari sono ancora estremamente popolari. Per rispondere a questa domanda Citroen, sta sviluppando due nuove sostitute della C5 e della C6, che si ispireranno al Cxperience Concept visto al Salone di Parigi del 2016. Le nuove vetture si baseranno sulla piattaforma modulare LMP2 del Gruppo PSA, utilizzata di recente per la Peugeot 508.