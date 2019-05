Autore:

Dario Paolo Botta

COMFORT È LA PAROLA D’ORDINE Nella sua storia secolare Citroen si è sempre distinta per la ricercatezza e la comodità degli abitacoli delle proprie vetture. Nel caso del SUV Citroën C5 Aircross, ultimo nato della casa francese, il concetto di benessere passa per i sedili. Nel caso della Citroen 19_19 Concept si esplorano gli arredi: un approccio che la casa segue fin dai tempi della 10HP Tipo A, il primo modello prodotto in serie, in cui i tecnici francesi hanno concentrato le attenzioni su rivestimenti e materiali in grado di esaltare il comfort.

COMODITÁ HIGH-TECH Su C5 Aircross sono montati i nuovi sedili Advanced Comfort, dotati di un’imbottitura generosa spessa 15 mm, che garantisce morbidezza e sostegno al passeggero. Inoltre sia il rivestimento interno che quello esterno sono costituiti da speciali schiume poliuretaniche ad alta densità, che garantiscono il giusto compromesso tra rigidità ed ergonomia per affrontare le lunghe percorrenze. I materiali scelti evitano inoltre il cedimento del sedile, ritardando il logorio e l’invecchiamento dello stesso.

MASSAGGIO INTEGRATO Non è tutto, l’intelaiatura è stata appositamente studiata per evitare l’affaticamento posturale, grazie allo schienale regolabile elettronicamente in 8 diversi parametri. Per i clienti più esigenti è disponibile anche il sistema di riscaldamento automatico del sedile, abbinato al massaggiatore automatico Multipoint che agisce in otto diversi settori dello schienale, con cinque diversi programmi.

VERSO IL FUTURO Per quanto riguarda la Concept Car 19_19, Citroën ha presentato di recente in anteprima mondiale il sistema Vivatech 2019. Un abitacolo rivoluzionario che assume sempre di più le sembianze del salotto (ultraconnesso) di casa. Il passeggero è dunque immerso in uno spazio digitale in cui può rilassarsi, apprezzando a 360° l’esperienza di guida.