Autore:

Giulia Fermani

CENTENARIO CITROEN Guida autonoma e 800 km di autonomia in elettrico grazie a batterie da 100 kWh: Citroen celebra il suo centenario con la concept 19_19. Sorella maggiore della cittadina Ami One e dunque più adatta ai lunghi viaggi, Citroen 19_19 Concept più che un'auto è un manifesto futurista. E una dichiarazione d'intenti. Pronta per il debutto al VivaTech a Parigi il 16 maggio, la concept intelligente ed ecologica di Citroen può contare su 462 CV e 800 Nm di coppia.

ESTERNI, GUIDA AUTONOMA Ispirato al mondo dell’aeronautica 19_19 Concept a un primo sguardo rimanda alla fusoliera di un aereo e alla cabina trasparente di un elicottero: una cabina, interamente vetrata, sospesa su 4 ruote ruote sovradimensionate da 30''. Quando viene attivata la modalità autonoma, che offre al conducente la possibilità di delegare totalmente la guida al veicolo, il volante rientra nella plancia e allo stesso modo anche la pedaliera si ritrae. La tecnologia di guida autonoma presente su Citroen 19_19 Concept si basa su un Personal Assistant, con intelligenza artificiale integrata nel cruscotto, che prende il controllo del veicolo nelle fasi di guida autonoma e interagisce con i passeggeri.

MOTORE, AUTONOMIA Con la sua autonomia che può arrivare fino a 800 km e l'opzione di ricarica ultra rapida che consente di recuperare in 20 minuti ben 600 km di autonomia, Citroen 19_19 dimostra come l’elettrico sia compatibile anche con i lunghi viaggi. Se in più aggiungiamo che 19_19 Concept è potente e veloce e grazie alla trazione a quattro ruote motrici che combina due motori (uno per asse, uno anteriore e uno posteriore) realizza lo 0-100 km/h in 5 secondi, con velocità massima di 200 km/h, sembrerebbe proprio non mancarle nulla. Guarda la gallery.