Mazda CX-60, la prima plug-in di Hiroshima. Come seguire la diretta streaming

L’avevamo anticipato lo scorso ottobre, ma finalmente abbiamo una data certa: la nuova ammiraglia della casa di Hiroshima si chiamerà CX-60, e sarà presentata in streaming, in diretta mondiale, il prossimo 8 marzo, il giorno della festa della donna.

Mazda CX-60: la presentazione in diretta streaming

LA PRIMA A BATTERIA Per la casa di Hirosima CX-60 è un’auto importante, e per diversi motivi. Il più importante è che si tratta del suo primo modello con powertrain ibrido plug-in: il cuore pulsante è il quattro cilindri benzina da 2,5 litri, a cui verrà affiancato un motore elettrico, per una potenza complessiva di oltre 300 CV. Il cambio sarà un automatico a sei rapporti di nuova concezione. Nessun ulteriore dettaglio su potenza del motore elettrico o capacità della batteria: per queste informazioni toccherà attendere la presentazione online.

LE ALTRE MOTORIZZAZIONI Mazda CX-60 debutterà inizialmente con il powertrain ibrido plug-in, su cui la casa concentrerà tutti i suoi sforzi commerciali. Nei mesi successivi arriveranno però anche le versioni mild hybrid a benzina con i motori Skyactiv e un'inedita motorizzazione ibrida leggera a gasolio.

IN CRESCITA Mazda CX-60 è importante anche perché amplia verso l’alto la gamma della casa giapponese, oltre il bestseller CX-5 (che abbiamo provato nella sua rinnovata versione 2022): a questo modello si affiancherà inoltre un altro di dimensioni ancora maggiori, chiamato CX-80, atteso per il prossimo anno, e che avrà sette posti su tre file di sedili.

Mazda CX-5 2022: la nuova versione Newground, visuale di 3/4 anteriore

COME SEGUIRE LA DIRETTA La presentazione online di Mazda CX-60 è prevista per il prossimo 8 marzo. Aggiorneremo questo articolo con il link e l’embed allo streaming ufficiale. Per maggiori informazioni, potete sempre far riferimento alla pagina ufficiale sul sito di Mazda Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/02/2022