Corvette elettrica, c'è la conferma. Ecco quando esce. Video teaser

Dal tuono del V8 al lampo di una scarica ad alto voltaggio. Ebbene sì, gamma Corvette pronta ad espandersi con varianti sia elettrificate solo in parte, sia 100% elettriche, e non è più un rumor, bensì una notizia dai crismi ufficiali. A confermare l'arrivo di una e-Corvette è il presidente di General Motors Mark Reuss in prima persona. Chi si sente di smentirlo?

Corvette Hybrid e Full Electric: coming soon

A CUORE APERTO Durante un'intervista sul programma Squawk Box dell'emittente CNBC, Reuss sostiene come una Corvette C8 elettrificata - non si specifica se ibrida plug-in, ma è assai probabile - arriverà nel 2023, mentre Corvette full electric farà la sua comparsa in seguito: non si citano scadenze, ma è piuttosto implicita la data del 2024. In seguito alle affermazioni del boss di GM, Chevrolet ha poi confermato ufficialmente la novella pubblicando un video teaser sui canali social: soggetto è Corvette Hybrid (da noi già paparazzata mesi fa).

BREAKING: An electrified #Corvette will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more. pic.twitter.com/6lDUWpOIZ2 — Chevrolet (@chevrolet) April 25, 2022



NUMERICAMENTE È l'ibrida, e non la 100% elettrica, poiché emette un chiaro suono ''termico'' e poiché adotta i tubi di scarico, come si scorge al secondo 0:09 della clip. La Corvette del video, inoltre, fa slittare sia le gomme anteriori, sia quelle posteriori: habemus trazione integrale, questo è poco ma sicuro. A proposito di powertrain: sotto il nomignolo ''E-Ray'', marchio registrato da GM già nel lontano 2015, secondo alcune voci dovrebbero esprimersi un V8 turbo da 5,5 litri più motore elettrico a sostegno, per valori complessivo di 1.000 cv, 1.322 Nm e tra i 50 e i 60 km di autonomia in modalità emissioni zero. Ma sono informazioni da maneggiare con cautela.

Corvette e-Ray Hybrid, le nostre foto spia

THE SECRET Anche le voci di una Corvette completamente elettrica circolano in realtà ormai da anni, ma sulle specifiche abbiamo sin qui raccolto pochissime informazioni. Nel 2020, in campagna elettorale, il presidente USA Joe Biden rivelò come GM stesse lavorando su una Corvette EV in grado di raggiungere le 200 mph (322 km/h): i portavoce della Casa, tuttavia, si rifiutarono di commentare. Dopo l'uscita di Reuss, le indiscrezioni dovrebbero intensificarsi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2022