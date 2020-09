HYPER LIMO IN ARRIVO Aznom, azienda italiana con sede a Monza, nota per gli allestimenti speciali e la personalizzazione di vetture di alta gamma, nonché per la progettazione e la realizzazione di alcune one off dal look particolarmente esotico, darà alla luce tra poche settimane la hyper limousine Palladium. Ecco qualche anticipazione.

AZNOM PALLADIUM Ispirata alle grandi berline dei capi di stato e all’opulenza delle grandi auto degli anni Trenta, la Palladium è stata definita una hyper-limousine in quanto alle caratteristiche tradizionali tipiche delle grandi berline di lusso - grande comfort, qualità dei materiali e degli allestimenti, spazio e affidabilità - promette di abbinare incredibili qualità dinamiche, solitamente proprie di vetture di tutt’altro genere. Esteticamente ha qualche elemento che può ricordare un po' Bentley Bentayga. il SUV più veloce al mondo o il suo rivale di sempre, Lamborghini Urus (qui il nuovo Graphite Capsule). Ma con alcune peculiarità che apprezzeremo meglio quando sarà svelata dal vivo.

INFO E DATA USCITA L'estetica di Palladium, il cui nome stesso richiama classicamente un che di protettivo e sicuro, si deve al designer torinese Alessandro Camorali e al suo Camal Studio. La speciale limousine, che verrà prodotta in piccola serie, è un concentrato di lusso e potenza, ma si dichiara anche robusta e inarrestabile come una vera 4x4 e i numeri parlano da sé: per Palladium quasi due metri di altezza per sei di lunghezza, mentre per il motore indiscrezioni vogliono si tratti di un V8 da 670 CV. La presentazione ufficiale della limo Aznom è prevista per l’ultima settimana di ottobre, a Milano, nell’ambito di Milano Monza Open Air Motor Show. Vi terremo aggiornati.