L’ELETTRIFICAZIONE MODIFICA LO STILE Il graduale passaggio all’elettrificazione avrà effetti eclatanti anche sul design delle automobili del futuro, questo è ormai chiaro. Basta osservare i modelli BEV delle varie case automobilistiche oppure i concept più recenti apparsi sul web per farsi un’idea di come si sta evolvendo lo stile, dalle auto con motore a combustione a quelle con motore a batterie. Il mese scorso, Audi ha lanciato sui suoi canali ufficiali una serie di teaser per tre nuovi concept: Sky Sphere, Grand Sphere e Urban Sphere. Salvo imprevisti, Sky Sphere debutterà domani, 10 agosto, presso il Centro di design americano della Casa tedesca a Malibù, in California, per poi essere svelata al pubblico alla Monterey Car Week. Mentre il conto alla rovescia continua a scorrere, il costruttore ha pubblicato quelle che sono le ultime immagini teaser, che si sono aggiunte a quelle già viste non più tardi di un mese fa.

COUPÉ SUPER TECNOLOGICA ISPIRATA AL PASSATO La Sky Sphere sembra essere una coupé o una decapottabile, ovviamente 100% elettrica e da Ingolstadt fanno intendere che avrà capacità autonome particolarmente evolute. La serie di immagini di oggi mostra alcuni dettagli più da vicino rispetto a prima, tra cui il design delle ruote e la calandra. Ciò che è chiaro è che il team di design di Audi guidato da Marc Lichte ha prestato grande attenzione ai minimi dettagli. Lichte ha affermato in precedenza durante una presentazione video che il concept si ispira alla Horch 853A, in particolare per quello che riguarda le estremità anteriore e posteriore. Horch è un marchio automobilistico tedesco esistito nei primi anni del ventesimo secolo e che in seguito si è fuso con Audi per formare l'Auto Union nel 1932. Attualmente, è prematuro ipotizzare che la Sky Sphere diventi qualcosa più che un concept, tuttavia è certo che gran parte della sua tecnologia troverà applicazione su modelli in arrivo nei prossimi anni.

IN ARRIVO LA BERLINA E IL SUV Per quanto riguarda gli altri due concept, la Grand Sphere dovrebbe essere svelata in occasione del Salone di Monaco dei primi di settembre, mentre l'Urban Sphere è prevista per il 2022. È probabile che il primo progetto sia un'anteprima del futuro design della berlina Audi, mentre il secondo accenna allo stile di un SUV elegante. Sarà interessante vedere quanto i tre concept si discostino (o meno) dai modelli già esistenti, come la e-tron GT.

IL DESIGNER HA CAMBIATO LO STILE Lichte ha lavorato molto per rinnovare il design Audi da quando ha assunto il ruolo di capo progettista all'inizio del 2014. Si è allontanato con grande successo dalla cosiddetta filosofia di design tipo “matrioska” in cui tutti i modelli, in particolare le berline, sembrano quasi uguali tranne che per le dimensioni. Lichte ha anche abbracciato l'elettrificazione poiché molti dei vincoli progettuali e stilistici relativi ai modelli con motore a combustione sono scomparsi, consentendo a lui e al suo team di esplorare nuovi percorsi di sviluppo. Non resta che attendere pochissimo per scoprire il primo dei tre concept Audi e farci un’idea su quali saranno i temi stilistici delle prossime auto della Casa tedesca.