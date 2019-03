Autore:

INEDITI Debuttano sul mercato nuovi motori diesel e benzina per Audi Q5 e Q8. Su Q5, al V6 3.0 TDI da 286 CV si affianca la versione meno potente da 231 CV e 500 Nm coppia, ribattezzata Audi 45 TDI secondo la nuova nomenclatura. Abbinata a una trasmissione automatica tiptronic a otto rapporti, scatta da 0 a 100 Km/h in 6,7 secondi restando esente da superbollo.

AIUTINO GREEN Sempre nella gamma Q5, anche la versione a benzina si aggiorna. Sotto il cofano c'è un nuovo propulsore 2.0 litri (45 TFSI quattro S tronic) con una potenza di 245 CV 370 Nm. Si tratta di un mild-hybrid, il primo della gamma Q5, con un sistema a 12 Volt contraddistinto da una batteria agli ioni di litio e da un alternatore-starter azionato a cinghia, affiancati dal cambio S Tronic a doppia frizione 7 rapporti e dalla trazione quattro con tecnologia ultra.

BENZINA DA SPARO Per quanto riguarda l'Audi Q8, al portentoso 3.0 TDI da 286 CV, ribattezzato 50 TDI, si affianca un consistente V6 3.0 TFSI a iniezione diretta di benzina da 340 CV e 500 Nm di coppia. Come per la Q5, anche sulla sorella maggiore viene introdotto il sistema mild-hybrid (qui a 48 Volt), che favorisce l'efficienza riducendo i consumi. La versione 3.0 TFSI si contraddistingue anche per alcune raffinatezze tecniche, che nel complesso migliorano la risposta dell’acceleratore. I tecnici di Ingolstadt si sono concentrati sulla riduzione della corsa dei gas combusti e sul sistema Audi Valvelift System (AVS) perfezionando la quantità d’aria aspirata in funzione dei giri motore.

MAQUILLAGE Ai cambiamenti di sostanza introdotti su Q5 e Q8 corrisponde un arricchimento estetico del più “piccolo” SUV Audi Q2. La casa dei Quattro Anelli introduce il nuovo pacchetto top di gamma Identity Black per la versione S line, che enfatizza le tinte scure con cerchi in lega Audi Sport da 19” a 5 razze con finiture in nero lucido, vetri oscurati, terminali di scarico neri e calotte retrovisori in nero brillante. Il prezzo di listino per questo nuovo allestimento è di 33.280 euro.