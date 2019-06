Autore:

Giulia Fermani

BENEFICIENZA Rombano i motori, i social esplodono di foto e video di bellezze a motore e in carne ed ossa: la Gumball 3000 è partita. Giunta alla sua 21ma edizione l'avventura on the road coinvolge celebrità da tutto il mondo per promuovere i progetti benefici della Gumball Foundation. Tra le oltre cento autovetture, supercar, prototipi e pezzi unici, troviamo anche Alfa Romeo, che partecipa alla manifestazione con una Stelvio Quadrifoglio con una livrea molto speciale, una one off studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo.

DA MYKONOS A IBIZA Il viaggio della Gumball 3000, che attraversa 11 paesi coprendo quasi 5.000 chilometri lungo strade aperte al traffico, quest'anno attraversa l'Europa partendo da Mykonos per terminare a Ibiza il 15 giugno. Appuntamento italiano il prossimo 12 giugno, quando tutti gli equipaggi sfileranno al Proving Ground di Balocco (VC) durante tappa tra Venezia e Montecarlo. Alfa Romeo giocherà in casa, dunque, proponendo una esperienza in pista a bordo di Giulia e Stelvio Quadrifoglio proprio presso il Centro Sperimentale di Balocco.

LA STELVIO ONE OFF Se pensate che per impressionare gli spettatori sia sufficientel’ inconfondibile sound Quadrifoglio, figlio del 2.9 V6 Bi-Turbo e dei suoi 510 CV…bé, avete ragione. Ma sulla Stelvio che partecipa alla Gumball 3000 hanno messo mano anche gli stilisti Alfa Romeo. Il risultato è un motivo grigio a quadrifogli che ripropone l'iconico logo su tutta la superficie della carrozzeria Nero Vulcano, impreziosita anche da decorazioni in verde fluorescente. Tra queste, un grande biscione sulle fiancate, il lettering Alfa Romeo sul lunotto posteriore, e il logo del marchio che occupa per intero il tetto. Completano l'opera i cerchi in lega da 20 pollici verde fosforescente e il logo Alfa Romeo che spicca sulle pinze freno nere. Guarda la gallery.