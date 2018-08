Autore:

Lorenzo Centenari

ALFA WAY Nulla che assomigli alla filosofia dei marchi deutsche, che costruiscono Suv matrioska, uno la miniatura del fratello maggiore. No, Alfa Romeo è un brand latino, fantasia e artigianalità la distingueranno da qualsiasi concorrente. E così anche il futuro mini-Suv, erede di un prodotto come MiTo destinato a breve alla pensione, avrà la propria personalità. Mutuerà alcune soluzioni da Alfa Stelvio, d'accordo. Ma di Stelvio non sarà un modello in scala.

MITO BYE BYE Parola di Roberta Zerbi, responsabile Alfa Romeo per la regione Emea. Alla rivista Autocar, la Zerbi concede alcune riflessioni senza tuttavia sbilanciarsi e svelare dettagli tecnici, ancora top secret. Confermato invece l'abbandono della pista MiTo. "In generale, gli automobilisti sono sempre più orientati verso la carrozzeria a cinque porte. Oltretutto - spiega il manager FCA - i clienti MiTo crescono, fanno figli e chiedono più spazio".

SUV MANIA Ecco perché all'ingresso del listino Alfa Romeo la MiTo, le cui linee di montaggio sono già in smantellamento e la cui commercializzazione si esaurirà tra fine 2018 e inizio 2019, cederà il posto a un piccolo crossover, "un'auto - per citare la stessa Serbi - che colmi anche la distanza esistente tra Giulietta e Stelvio”. Ma che aspetto avrà la misteriosa baby Suv, o "MiTo Suv" per ricordare la sua genesi?

C'È GIORGIO? Ancora non è chiaro quale sia la base meccanica individuata per il nuovo sport utility entry level: se la piattaforma Giorgio che già sostiene Giulia e Stelvio, oppure una evoluzione della C Wide, quella cioè utilizzata per Jeep Compass. Né si conoscono i motori, anche se è probabile che lo small Suv Alfa Romeo adotterà (anche) una soluzione elettrificata (mild hybrid?). Ah, quando arriva? Ancora nulla di ufficiale, noi pronostichiamo il 2020.