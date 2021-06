PER AUTOMOBILISTI DIGITALI Una serie speciale dedicata a chi si sente abbastanza moderno da acquistare la sua prossima automobile via internet. In questo caso parliamo di Alfa Romeo, che da qualche giorno ha aperto gli ordini di Giulia o Stelvio Web Edition, edizione speciale dei due modelli dedicata alla piattaforma online della casa di Arese.

GIULIA WEB EDITION Basata sull’allestimento Executive (ideale anche per i professionisti, ecco la nostra prova su strada), questa versione aggiunge i cristalli posteriori oscurati, il sedile posteriore abbattibile, le pinze freno rosse, le palette del cambio al volante, la piastra per il caricamento a induzione degli smartphone, e gli ADAS normalmente disponibili su richiesta. Il motore è il 2.2 Turbo Diesel da 190 CV, abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione posteriore. Se volete sentire il ''rombo'' dei 510 CV della Giulia più potente, ascoltate il nostro ultimo Soundbox!

STELVIO WEB EDITION La base di partenza di questa serie speciale è la Veloce, a cui si aggiunge l’apertura senza mani del portellone posteriore, gli ADAS per la guida semi-assistita di secondo livello, la ricarica wireless degli smartphone, le pinze dei freni gialle e il Pack Performance (che comprende le palette del cambio al volante in alluminio, il bloccaggio del differenziale posteriore e le sospensioni attive Alfa Active Suspension). Due i motori tra cui scegliere: il 2.0 turbo benzina da 280 CV o il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Per conoscere meglio Stelvio, non perdetevi la nostra prova su strada.

OFFERTA ESCLUSIVA Oltre a questo, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Web Edition prevedono ben cinque anni di garanzia e i primi due tagliandi in omaggio. I prezzi definitivi non sono ancora stati comunicati, ma trovate maggiori informazioni alla pagina dell’e-shop di Alfa Romeo.