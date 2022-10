Aiways U6, dal SUV compatto al SUV coupé (100% elettrico)

Ridurre Aiways U6 al semplice significato di Aiways U5 in salsa SUV coupé non gli rende giustizia. Il secondo modello col quale il giovane marchio cinese aggredisce l'Europa (e l'Italia) contempla un balzo in avanti sia nello stile, sia anche - per grado di qualità, di fantasia e tecnologia - nelle soluzioni interne. Non ci credi? Sfoglia la gallery.

Dalla silhouette più sportiveggiante e aerodinamica (Cx 0,24), Aiways U6 si differenzia dal fratello U5 anche per una lunghezza maggiore: +13 cm (4 metri e 81). Il frontale si distingue per gruppi ottici ispirati alle cascate e per le ampie prese d'aria con alette dinamiche, mentre il posteriore appare decisamente più slanciato, contribuendo a generare - lateralmente - l'immagine di un arco in tensione. Impreziosiscono la fiancata i cerchi in lega leggera da 20 pollici diamantati.

A catturare l'attenzione è innanzitutto il nuovo display centrale da 14,6 pollici (software Android Automotive aggiornabile over-the-air, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto), di superficie più grande ma anche dalla differente forma geometrica (più quadrato e meno rettangolare) rispetto allo schermo in dotazione a U5. Completamente inediti anche il quadro strumenti digitale dietro il volante, ora molto più sottile e perfettamente integrato nella plancia, e la console centrale, priva del touchpad di comando (tutte le funzioni sono raggruppate nel touchscreen) e soprattutto piattaforma di una leva del cambio davvero originale, ispirata alla leva di manovra degli yacht di lusso. Di maggiore qualità, infine, i sedili, meglio imbottiti e dalla forma più avvolgente.

Accumulatori dalla stessa capacità di Aiways U5 (63 kWh) e motore elettrico anteriore dallo stesso grado di potenza (204 CV), per uno scatto 0-100 km/h in 6,9 secondi, tuttavia il propulsore stesso è stato in realtà totalmente riprogettato in funzione della compattezza e della leggerezza, quindi dell'efficienza. Risultato: nel ciclo combinato WLTP l'autonomia oltrepassa i 400 km. U6 accetta la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW e in corrente continua fino a 90 kW: da colonnina fast, per passare dal 10 all’80% della carica occorre meno di mezzora. Dalle proprietà chimiche alle proprietà fisiche: una distribuzione dei pesi 50/50, un peso complessivo inferiore ai 1.800 kg e un tuning delle sospensioni ad opera degli specialisti di Prodrive fanno di U6 - sulla carta - un SUV coupé adatto anche alla guida ''maschia''.

Aiways U6 sarà in vendita entro dicembre 2022, già da ottobre 2022 è tuttavia già possibile esprimere il proprio interesse collegandosi al sito ufficiale. Importatore esclusivo per l'Italia è il Gruppo Koelliker. Prezzi ancora sconosciuti: se U5 parte da 43.250 euro, ragionevole aspettarsi una cifra di partenza tra i 45.000 e i 50.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/10/2022