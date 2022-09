Nuovo Aiways U6, test finali per il nuovo SUV coupé elettrico

Quattrocentomila chilometri di autostrada percorsi in 240 giorni da otto prototipi del nuovo SUV elettrico Aiways U6 (qui le prime foto spia), il secondo modello della startup cinese che ha debuttato anche in Italia con la sport utility U5, da noi provata all’inizio di quest’anno.

Aiways U6, i test di validazione per il mercato europeo

LOOK SPORTIVO Le foto che vedete ritraggono i prototipi ancora parzialmente camuffati, ma che mettono ben in evidenza le linee da SUV coupé che tanto vanno di moda ultimamente. Un po’ meno tormentato rispetto al fratellino più piccolo il frontale, che presenta sottili gruppi ottici a LED e vistose prese d’aria nella parte bassa del paraurti, che conferiscono sportività al muso. Originali anche i gruppi ottici posteriori, con cinque piccoli quadrati luminosi per lato sormontati da una striscia a LED che corre a tutta larghezza. La sportività della linea è sottolineata dai passaruota muscolosi e dallo spoiler sul portellone.

Aiways U6, visuale di 3/4 posteriore del prototipo

VEDI ANCHE

ANCHE IN REALTÀ VIRTUALE I test che vedono impegnati in questi giorni i prototipi si svolgono sulle strade europee, e si sommano ai 400mila km già percorsi in otto mesi sul circuito di prova del Yancheng Zhongqi Research Automobile Proving Ground. Prima di procedere con i veri e propri test su strada, Aiways ha realizzato diversi prototipi virtuali di U6, con i quali gli ingegneri hanno ricostruito in maniera perfetta tutte le caratteristiche aerodinamiche e strutturali dell’auto, così da evidenziare più rapidamente i problemi, e trovare soluzioni in maniera veloce ed economica. La possibilità di lavorare con modelli virtuali permette “uno sviluppo ancora più rapido e flessibile, soprattutto considerando l'elevata variabilità della produzione”, ha sottolineato Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways.

Nuova Aiways U6 Coupé

SPECIFICHE TECNICHE Ancora non conosciamo potenza e autonomia del nuovo SUV elettrico di Aiways, ma la casa parla di una maggiore capacità di accelerazione, il che ci fa pensare che sotto il cofano troveremo un motore più potente di quello montato su U5, che eroga 150 kW (204 CV) di potenza e genera 310 Nm di coppia. Le maggior prestazioni hanno imposto un impianto frenante più efficace, con un sistema di recupero dell’energia (sviluppato in collaborazione con Bosch) più rapido nell’intervenire e più efficiente nel ricaricare le batterie. Gli spazi di arresto rilevati sono di 34,4 metri a 100 km/h.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/09/2022