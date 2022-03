Aiways U6 Coupé: test al gelo per il nuovo SUV elettrico cinese

Aiways, uno dei più importanti costruttori di auto elettriche con sede a Shanghai, ha completato i test invernali del suo prossimo modello: il SUV Coupé U6 (qui il nostro approfondimento su Aiways U5). I collaudi hanno messo alle strette le prestazioni del veicolo elettrico in un ambiente inospitale ed estremo, con una prova di resistenza di 15.000 chilometri a temperature inferiori ai 30 gradi sottozero. Le prove tecniche si sono svolte a Heihe, nella provincia di Heilongjiang, nella zona nordorientale della Cina, su strade accidentate e in condizioni climatiche invernali severe.

Aiways U6 Coupé sulle nevi della Cina

SIAMO SOLO ALL'INIZIO Alexander Klose, Vice President Overseas Operations di Aiways, ha dichiarato: ''l’avventura in Europa di Aiways è appena iniziata. Con il lancio del SUV U5 nel 2020, Aiways è diventata la prima Casa automobilistica cinese a introdurre un veicolo elettrico in Europa. Ora siamo pronti a ripetere quel successo con un altro prodotto vincente che incarna le ambizioni del nostro marchio. Il nuovo SUV Coupé U6 segna la fase successiva della crescita dell'azienda, e test ingegneristici come questi dimostrano che i nostri veicoli possono competere sulla scena internazionale''.

Aiways U6 Coupé: laterale

A DURA PROVA Come noto - a bassissime temperature - l'affidabilità è un fattore cruciale per le prestazioni dei veicoli elettrici a batteria. Durante i test Aiways U6 è stato lasciato per lunghi periodi al gelo in modo da monitorare le sue capacità di ricarica e di avviamento a freddo (qui i test di Aiways U5 a Capo Nord). Il veicolo utilizza un sistema di gestione della batteria (BMS) con controllo termico per assicurare prestazioni ottimali e recupera il calore residuo del motore elettrico per riscaldare l'abitacolo, riducendo così il carico sulla batteria e preservando l'autonomia.

Aiways U6 Coupé: il debutto a fine 2022

IN ARRIVO A FINE 2022 Oltre alle prove in condizioni di freddo intenso Aiways U6 è già stato sottoposto a test in ambienti naturali difficili per perfezionare funzioni essenziali dell’auto. Le vendite del SUV Coupé U6 sul mercato cinese e a livello internazionale inizieranno verso la fine del 2022, con l’obiettivo dichiarato d’indirizzare il maggior numero di persone verso la mobilità sostenibile, grazie uno stile distintivo, interni high-tech e un prezzo competitivo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 31/03/2022