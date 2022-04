Aiways U5: tutte le novità per il MY2002 del SUV elettrico cinese

Come cambia per il 2022 il SUV elettrico cinese: ricarica a 11 kW, nuovi colori e tetto a contrasto su richiesta. In arrivo a luglio

Piccole modifiche e miglioramenti in arrivo per Aiways U5, il SUV elettrico cinese della start up di Shanghai fondata nel 2017 e importato in Italia dallo storico gruppo Koelliker. La principale novità riguarda la ricarica in corrente alternata, che passa dai 6,6 kW del modello attualmente in gamma a un più pratico valore di 11 kW, riducendo sensibilmente i tempi per un “pieno” di corrente alle colonnine pubbliche per la batteria da 63 kWh. Invariata la capacità di carica in corrente continua a 90 kW, per passare dal 20% all’80% di carica in poco più di mezz’ora.

Aiways U5 MY 2022: le novità in arrivo a luglio

PIÙ COLORI Dal punto di vista estetico le novità riguardano l’occultamento dell’antenna DAB+ sul tetto. Già disponibile in Bianco Pastello, Light Blue e Aubergine, Aiways U5 potrà essere ordinato anche nel nuovo colore Grigio. Disponibile su richiesta per tutti gli allestimenti il tetto nero a contrasto, che in Germania avrà un prezzo di listino di 672 euro (tasse escluse).

VEDI ANCHE

Aiways U5 Prime: il posto guida

QUANTO COSTA, QUANDO ARRIVA Il MY2022 di Aiways U5 non dovrebbe subire modifiche al listino, già ritoccato verso l’alto nelle scorse settimane: la versione base Xcite costa 43.250 euro, e comprende cerchi in lega da 17”, climatizzatore bizona e suite completa di aiuti alla guida. La versione top di gamma Prime costa invece 46.000 euro, e aggiunge cerchi in lega bicolore, il portellone posteriore elettrico, i sensori di parcheggio anteriori e il tetto panoramico. Nuova Aiways U5 arriverà nel corso dell’estate.

Nuova Aiways U6 Coupé

L’ALTRA NOVITÀ Nel frattempo, Aiways sta girando l’Europa per far conoscere al pubblico e alla stampa il concept Aiways U6ion, che anticipa le linee e le soluzioni tecnologiche del nuovo SUV coupé U6, che entrerà in produzione entro la fine del 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/04/2022