SONO IO CHE DICO QUANDO È LA FINE Quando ha presentato la sportiva NSX Type S, Honda si è premunita di sottolineare che quella serie limitata da 350 esemplari avrebbe anche sottolineato la fine della carriera della supercar giapponese. Stando alle ultime indiscrezioni, però, le cose potrebbero presto cambiare.

QUEL SORRISO A METÀ... Durante un’intervista alla Monterey Car Week, il vice presidente di Acura (il brand di lusso di Honda) Jon Ikeda si è lasciato sfuggire la seguente dichiarazione: “Se ci avete fatto caso, produciamo una NSX ogni volta che c’è qualcosa che vogliamo dire. La prima generazione era a benzina. La seconda era un’ibrida. Ce ne sarà un’altra. A un certo punto, ne sono sicuro... ne arriverà un’altra”. Senza aggiungere altro, pare che abbia accennato a un sorriso quando gli è stato chiesto se la prossima NSX sarebbe stata un’auto elettrica. Ikeda ha ammesso che la seconda generazione di NSX non è stata un grande successo, almeno dal punto di vista finanziario, anche se è servita come base per altri progetti della casa, in prima battuta per comprendere meglio come realizzare veicoli elettrici divertenti da guidare.

CON CALMA Non abbiate fretta, comunque, perché Acura è una casa che si prende i suoi tempi. La prima generazione di NSX ha debuttato nel 1990, e ha chiuso la produzione nel 2005. Ci sono voluti undici anni prima che la seconda NSX tornasse sul mercato, nel 2016 (con un restlyling arrivato nel 2019). Al momento, l’unica auto completamente elettrica del gruppo giapponese venduta in Europa è la piccola Honda e.