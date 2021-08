IL CANTO DEL CIGNO Acura è il marchio che copre il segmento dei modelli più prestigiosi di Honda e ha recentemente rilanciato il logo Type S per la berlina sportiva TLX e il crossover MDX. Auto che non arrivano sul mercato italiano, ma che affiancano una supercar ben conosciuta anche dalle nostre parti, la NSX. Ebbene, dal Giappone arriva la conferma che anche la supercar ibrida si potrà fregiare del logo Type S e di tutti i miglioramenti che questa griffe porta con sé. Si tratta di un commiato per l'icona della sportività di Honda/Acura, che annuncia come il 2022 sarà l’ultimo per la generazione attuale.

TIRATURA LIMITATA E TANTE MODIFICHE Quindi, ogni NSX 2022 sarà una Type S a tiratura limitata, poiché la produzione sarà ridotta a 350 unità in totale, con 300 pezzi destinati agli Stati Uniti e i restanti ad Asia ed Europa. Honda ha dichiarato che la NSX Type S sarà equipaggiata con “una versione migliorata” del V6 biturbo e del sistema Sport Hybrid SH-AWD. L'attuale motore a benzina da 3,5 litri abbinato a tre motori elettrici è capace di erogare una potenza combinata di 581 cavalli, ma non lascerebbe sorpresi vedere la versione Type S raggiungere i 600 CV. Tuttavia, non abbiamo certezze se quella manciata di potenza in più verrebbe dagli aggiornamenti al V6, dalle modifiche ai motori elettrici o da entrambe le parti. La NSX Type S potrebbe anche presentare una configurazione delle sospensioni più aggressiva, ruote e pneumatici diversi, freni più grandi, una linea di scarico più diretta, oltre a dettagli come finiture in carbonio e una mostrina identificativa con il numero progressivo dell’esemplare. Ma per conoscerla un po’ meglio cliccate qui sotto per vedere il breve video di presentazione.

DEBUTTO IN AMERICA Potrebbero esserci anche alcune piccole modifiche allo stile, poiché il design è rimasto sostanzialmente identico dal 2017. Queste foto teaser sembrano mostrare una verniciatura opaca e sicuramente ci saranno dei cerchi in lega leggera dall’inedito design. La nuova NSX Type S sarà rivelata il 12 agosto in occasione del Monterey Car Week in California, a quel punto verranno aperti gli ordini. Anche se il 2022 segna la fine dell’attuale NSX, non escluderemmo una nuova generazione in futuro. Dal Giappone affermano che “continueranno nella produzione di macchine sportive”, con il vicepresidente Jon Ikeda che sottolinea come stanno già “studiando attivamente quale dovrebbe essere la prossima generazione di auto high performance in un'era elettrificata”.