Abarth Pulse 2025: il SUV compatto è turbo-benzina ma, peccato, solo in Sudamerica...

Nonostante Abarth abbia detto addio (per ora?) ai motori a combustione in Europa (leggi cosa dice il capo di Abarth Olivier Francois), il Sudamerica continua a offrire alternative per chi cerca ancora il classico rombo del motore.

Abarth Pulse 2025: il SUV compatto per il Brasile con motore turbo-benzina

Per esempio, la Abarth Pulse, SUV compatto venduto in Brasile, si aggiorna per il 2025 con lievi modifiche estetiche che ne mantengono inalterata l’identità sportiva.

Design Abarth Pulse: una Maserati taglia Small?

Introdotta nel 2022 come la versione più potente della Fiat Pulse, la Abarth Pulse si presenta ora con un frontale rinnovato. La nuova calandra richiama lo stile Maserati, ma al posto del tridente compare la scritta Abarth con lo stemma dello Scorpione, segno distintivo dello storico marchio italiano. Altre modifiche visibili includono:

nuove prese d’aria nel paraurti anteriore

dettagli rossi a contrasto

cerchi in lega da 18'' neri lucidi

doppi terminali di scarico integrati nel diffusore

La gamma colori è limitata a quattro sfumature: Bianco Banchisa, Grigio Strato, Nero Vulcano e Rosso Montecarlo, tutte le versioni con tetto nero.

Abarth Pulse 2025: design aggiornato e potenza di 185 CV per il SUV dello Scorpione

Gli interni della Abarth Pulse 2025 presentano sedili sportivi in pelle con ricamo Abarth, rivestimenti in vinile per i pannelli porta e un tetto apribile ora di serie. Non ci sono novità sul fronte tecnologico: il sistema d’infotainment resta quello del modello precedente, con:

ricarica wireless per smartphone

cruscotto digitale da 7 pollici

touchscreen centrale da 10,1 pollici

servizi di bordo connessi

I sistemi di sicurezza si limitano alle funzioni essenziali: fari e tergicristalli automatici, avviso di abbandono corsia, frenata automatica d’emergenza, retrocamera e sensori di parcheggio.

Abarth Pulse 2025: la coda con i fari orizzontali e il logo Abarth in vista sul portellone

Buone prestazioni per il SUV sportivo brasiliano

Dal punto di vista meccanico, tutto resta identico. Il SUV compatto monta un motore quattro cilindri 1.3 turbo da 185 CV e 270 Nm di coppia, alimentabile sia a benzina sia a etanolo, in linea con le esigenze del mercato brasiliano.

La trazione è anteriore, gestita da un cambio automatico a sei rapporti. Il conducente può selezionare tra le modalità Sport, Manuale e Poison, quest’ultima la più performante. Le prestazioni dichiarate sono 0-100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima di 215 km/h.

Abarth Pulse 2025: trazione anteriore, tre profili di guida e 0-100 orari in 7,6 secondi

In Brasile è già ordinabile con un prezzo base di R$ 157.990 (circa 21.300 euro), ben superiore alla Fiat Pulse 2026, che parte da R$ 98.990 (13.300 euro). Tuttavia, si colloca nettamente sotto la Abarth 600e venduta in Europa (qui la prova di Abarth 600e), che parte da 42.950 euro.

Voi cosa ne pensate di Abarth Pulse? Vi piacerebbe se lo storico brand italiano tornasse ai motori a benzina anche in Europa? (qui, il sito ufficiale di Abarth Italia). A noi si, ma voi fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/06/2025